‚Jako ve vězení bez mříží.‘ Severokorejci se v Rusku nedočkali zisku, ale otřesných pracovních podmínek
Do Ruska ročně přijíždí tisíce Severokorejců za výdělkem. Pomáhají tak zaplnit nedostatek pracovních sil způsobený pokračující válkou na Ukrajině. Na místě je však čeká nebezpečná práce pod dozorem agentů, 18hodinové směny a nakonec i nejistota jakéhokoliv zisku. Svědectví Severokorejců, kterým se podařilo utéct, přinesl server BBC.
Moskva se dlouhodobě obrací na Pchjongjang kvůli pomoci ve válce. Dříve žádala o podporu v podobě raket, dělostřeleckých granátů a vojáků.
V bojích proti Ukrajině zahynulo 600 vojáků KLDR. Přes 4000 je zraněných, tvrdí Soul
Číst článek
Nyní, když Rusko sužují lidské ztráty a emigrace, se jeho představitelé stále častěji spoléhají na severokorejské pracovní síly, potvrdili jihokorejští zpravodajští činitelé.
Server BBC vedl rozhovory s šesti severokorejskými pracovníky, kteří od začátku války uprchli z Ruska. Každý z nich pod podmínkou anonymity popsal náročné podmínky, ve kterých v Rusku pracovali – vstávání v šest hodin ráno, nucená práce na stavbě výškových bytových domů až do dvou hodin do rána a pouze dvoudenní nárok na volno ročně.
‚Jako bychom umírali‘
Když dělník Jin přistál na ruském Dálném východě, doprovázel ho cestou na staveniště severokorejský bezpečnostní agent, který mu nařídil, aby s nikým nemluvil a na nic se nedíval. „Vnější svět je náš nepřítel,“ řekl mu agent. Jin byl dle svých slov okamžitě nasazen na stavbu výškových bytových domů, kde pracoval více než 18 hodin denně.
„Probouzet se bylo děsivé, protože jsem si uvědomil, že musím ten samý den prožívat znovu,“ popsal stavební dělník Tae, kterému se z Ruska podařilo uprchnout loni. Vzpomínal, jak ráno nemohl otevřít dlaně, protože byly ochromené z předešlého dne práce.
Pomohli jsme vyhnat Ukrajince z ruského území, tvrdí KLDR. Putin Severokorejcům poděkoval
Číst článek
Někteří lidé podle Chana, dalšího z dělníků, usínali ve stoje nebo opouštěli během dne své pracoviště, aby si zdřímli. „Dozorci je ale našli a zbili. Bylo to opravdu jako bychom umírali,“ řekl pro BBC.
Ve stejném duchu hovoří také Kang Dong-wan, profesor jihokorejské Dong-A univerzity, který do Ruska několikrát cestoval kvůli rozhovorům s pracovníky ze Severní Koreje. „Vystavují dělníky velmi nebezpečným situacím. V noci se zhasíná a oni pracují ve tmě s minimálním ochranným vybavením,“ přiblížil a dodal, že jde o „skutečně otřesné“ podmínky.
Pracovníci z KLDR jsou dnem i nocí uzavřeni na staveništích pod drobnohledem agentů severokorejské státní bezpečnosti. Buďto spí ve špinavých, přeplněných lodních kontejnerech, nebo na podlahách rozestavěných bytových domů.
Dělník Nam zase popsal, jak jednou na staveništi spadl z čtyřmetrové výšky a „rozmlátil“ si obličej, takže nemohl pracovat. Ani tehdy mu vedení neumožnilo opustit staveniště a vyhledat lékařskou péči.
Počet dělníků se zvyšuje
V Rusku dříve pracovaly desítky tisíc Severokorejců, kteří ročně vydělávali miliony dolarů severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi a jeho režimu, který se potýkal s finančními problémy. OSN následně v roce 2019 zakázala využívání severokorejské pracovní síly ve snaze odříznout Kima od zdrojů a zamezit mu tak ve výrobě jaderných zbraní.
Rusko použilo při útoku na Kyjev raketu z KLDR, tvrdí Zelenskyj. ‚Společně zabíjejí a ničí životy,‘ uvedl
Číst článek
V loňském roce však KLDR vyslala do Ruska více než deset tisíc dělníků, řekl pro BBC úředník jihokorejské zpravodajské služby a dodal, že letos může tento počet vzrůst až na 50 tisíc. Kromě velkých stavebních projektů se pracovníci z KLDR dostávají i do oděvních továren či IT center.
Podle údajů ruské vlády vstoupilo v roce 2024 do země více než 13 tisíc Severokorejců, což je dvanáctinásobný nárůst oproti předchozímu roku. Téměř osm tisíc z nich do Ruska přicestovalo na studentská víza. Podle BBC se však jedná o taktiku, kterou se Moskva snaží obcházet zákaz OSN.
Poprvé v červnu přiznal tajemník ruské bezpečnostní rady a bývalý ruský ministr obrany Sergej Šojgu, že Moskva vyšle pět tisíc Severokorejců na obnovu Kurské oblasti. Tento region loni ovládla Ukrajina, ale od té doby byly její jednotky z regionu vytlačeny.
„Rusko v současné době trpí vážným nedostatkem pracovních sil a Severokorejci představují ideální řešení. Jsou levní, pracovití a nedělají potíže,“ řekl Andrej Lankov, profesor historie a mezinárodních vztahů na univerzitě Kookmin v jihokorejském Soulu.
Realita tvrdé práce
Stavební práce v zahraničí jsou v Severní Koreji velmi populární, protože slibují lepší plat než v rodné zemi. Většina lidí odjíždí v naději, že uniknou chudobě a po návratu si budou moct dovolit třeba dům pro svou rodinu.
Většina jejich výdělků ale nakonec putuje přímo KLDR jako „poplatek za loajalitu“. Zbývající část – obvykle 100 až 200 dolarů měsíčně (přibližně 2100 až 4200 korun) – dostanou severokorejští pracovníci až po návratu domů. Podle odborníků jde o novou strategii, jak zabránit jejich útěku.
Pozitivní fotografie a společný zpěv. KLDR vítá turisty, ale jen ty z Ruska. Volný pohyb nemají
Číst článek
Realita tvrdé práce je pro dělníky často zdrcující. „Cítil jsem se jako v pracovním táboře, ve vězení bez mříží,“ uvedl Tae. Jin zase vzpomíná, jak je ostatní dělníci nazývali otroky. „Nejste lidé. Jste jen stroje, které umí mluvit,“ posmívali se jim.
Jinovi jeho manažer dokonce řekl, že po návratu do KLDR nedostane možná žádné peníze, protože je potřebuje stát. Tehdy se rozhodl riskovat život a utéct. Části pracovníků se za poslední roky podařilo zorganizovat útěk pomocí zakázaných mobilních telefonů, které si koupili za úspory z malého denního přídělu, který dostávají na cigarety a alkohol.
Ve snaze zabránit těmto útěkům se severokorejské úřady snaží osekat už tak omezenou svobodu dělníků, píše BBC s odvoláním na několik svých zdrojů. Dosud je KLDR podrobovala ideologickým školením nebo sebekritickým sezením, během kterého musí dělníci přiznat svá selhání a deklarovat svou loajalitu Kim Čong-unovi.
„Dříve chodili dělníci ven ve skupinách jednou za měsíc. V poslední době je ale těmto výletům téměř úplný konec,“ popsal Kang z Dong-A univerzity. V této situaci se počet úspěšných útěků snižuje. Jihokorejská vláda BBC sdělila, že počet Severokorejců, kteří každoročně uprchnou z Ruska do Soulu, se od roku 2022 snížil na polovinu – z průměrně 20 ročně na pouhých deset.
Podle Lankova jsou represivní opatření zřejmě přípravou na příjezd dalších pracovníků. „Tito dělníci budou dlouhodobým odkazem válečného přátelství mezi Kimem a Putinem,“ podotkl Lankov a dodal, že pracovníci budou do Ruska přicházet i dlouho po konci války.