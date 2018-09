Jakub Železný: Mezi mnou a otcem stojí profesní zeď, tu osobní jsme ale nikdy neměli

„Odkládám také to, že jsem občan této země, který chodí ke všem volbám. Odkládám to, že mám nějaké názory na svět. Že si myslím, co je pro svět správné, že svoboda, demokracie a to, čemu se říká západní civilizace, je správné. Proto nemám problém s vyvážeností rozhovorů, které vedu,“ komentuje novinář svoji televizní publicistickou práci.

Jakub Železný Novinář a rozhlasový a televizní moderátor Jakub Železný se narodil 1. července 1973 v Praze. Je synem politika a mediálního podnikatele Vladimíra Železného. Vysokoškolské vzdělání získal na katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval magisterský obor mediální studia a studium završil v roce 2011 doktorátem. Více než 20 let pracoval v Českém rozhlase. Od roku 2012 moderuje hlavní zpravodajskou relaci České televize Události.

Rodiče stáli během palachiády při mně

Jakub Železný je spojován také s děním v roce 1989 během Palachova týdne, v němž figuroval jako nejmladší trestně stíhaný aktivista.

„Ráno jsem se probudil a můj tatínek přijel v noci z Bratislavy, kde připravoval Okna vesmíru dokořán nebo nějaké další projekty. Oba dva moji rodiče tam seděli a řekli mi, že vždycky budou stát za mnou. Že jsou rádi, že jsem tam byl, a že se nemusím vůbec ničeho bát,“ vzpomíná moderátor a pokračuje:

„Tatínek mi dokonce tehdy říkal, že kdyby mě vyhodili z gymnázia, tak napíše panu Bushovi staršímu nebo paní Thatcherové a půjdu studovat do Ameriky nebo do Anglie. To mě hodně potěšilo. Chodili pak za mnou na všechny výslechy na prokuraturu a stáli plně při mně.“

Profesní zeď

Jakub Železný se velmi jasně profesně vymezil proti svému otci Vladimíru Železnému, politikovi a zakladateli první porevoluční soukromé a komerční televizní stanice. V osobním životě si ho ale váží a necítí mezi ním a sebou žádnou zásadní zeď.

„Když už jsme u těch zdí - mám pocit, že jsme opustili v médiích zdi. Je pravda, že zdi nejsou nikdy dobré, ale někdy mít zeď třeba mezi veřejnoprávním a komerčním médiem není podle mě špatně. Jsem v tomhle hodně, hodně konzervativní,“ uvažuje novinář nad významem, etikou a funkcí médií a otázku zase vrací do osobní sféry.

„Říkám to proto, že si myslím, že by tyto zdi měly být především profesní. Pokud jde o osobní zeď, tak ona nebyla nikdy osobní. To byla právě ta profesní zeď, která ukazovala, že já pracuji v médiích veřejné služby a otec byl spojený s médiem komerčním. Čili ta zeď s onou profesní souvisela a za osobní bych to nepovažoval.“

