Skautské jamboree ve Virginii pokračuje. Vedení české výpravy má na starosti účty i diplomacii

„Tady v obrovské jídelně začíná každé ráno práce vedení kontingentu. Koná se tu schůzka, kde se zjišťuje, co se děje, a zda je potřeba něco vyřešit. Setkání vedoucích kontingentu je taková hlavní mezinárodní organizační síla tady na jamboree, hlavní společenský tok a zároveň společenská událost,“ vysvětluje šéf české výpravy David Urban, který má skautskou přezdívku Ňuf.

Kontingent tentokrát pořádají arabské státy, takže jsou jeho součástí i arabské sladkosti a doprovodný kulturní program. Poté už se ale začíná jednat. Mezi důležitá témata se řadí například logistika odjezdu z akce – případná zdržení totiž mohou znamenat, že se tisíce lidí nedostanou včas na letiště. Česká výprava zase upozorňuje na problémy se ztracenými věcmi.

„Teď mě čeká zpracování všeho, co se na setkání šéfů řešilo. Našimi kanály to pak posíláme do kontingentu, aby se výsledky jednání dostaly i k našim účastníkům. Poté mám teoreticky volno, což je takový zajímavý čas dne, který jsem zatím příliš nezažil, protože všechny předchozí dny bylo třeba řešit ještě něco dalšího, takže se nekonalo. Doufám, že to třeba dneska vyjde,“ směje se Ňuf.

Do schránky české delegace mezitím dorazila pošta. Je mezi ní také pozvánka na recepci britského kontingentu. Britové si pro hosty připravili nejen malé občerstvení, ale i aktivitu: tradiční skotské tance. Diplomacie na recepcích je podle Ňufa důležitá. Vytváří se při ní přátelské vztahy, které v budoucnu mohou pomáhat. Je pak například jednodušší požádat jinou z výprav o pomoc.

Kromě příjemných setkání ale vedení kontingentu přísluší i méně zábavné povinnosti. Lilek z české výpravy například musel řešit, jak dopravit dívku z české výpravy se zlomenou nohou zpět k jejímu stanu. Jedny z největších výzev ale českou výpravu teprve čekají. Téměř 300 Čechů totiž bude pod taktovkou vedení cestovat po Spojených státech.