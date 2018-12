Agent s povolením zapíjet? James Bond má vážné problémy s alkoholem, uvádí studie

James Bond, agent s povolením zabíjet? Spíš agent s povolením popíjet, uvádějí novozélandští vědci ve studii, podle níž má 007 vážný problém s alkoholem. Jejich práce vyšla v odborném časopise Medical Journal of Australia, který je zcela seriózní - ale do vánočního čísla rád zařazuje trochu rozvernější vědy. Wellington 19:15 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představitel Jamese Bonda Daniel Craig na premiéře filmu Spectre | Foto: Luke MacGregor | Zdroj: Reuters

Vědci se podívali na 24 bondovek od Dr. No z roku 1962 po Spectra z roku 2015. Soustředili se přitom především na to, jaké množství alkoholu nejslavnější britský filmový agent pije, a co poté dělá pod vlivem alkoholu.

Bonda by měl podle většiny Američanů ztvárnit herec tmavé pleti. Dvě třetiny by vybraly Idrise Elbu Číst článek

Zjistili, že Bond je nejen připravený vypít cokoli, ať už protřesené nebo zamíchané, ale zhusta se pod vlivem alkoholu pouští do nebezpečných aktivit.

„Zjistili jsme častou konzumaci alkoholu před rvačkou, řízením různých vozidel - včetně honiček - hraní s vysokými sázkami, ovládání složitých strojů nebo zařízení, kontakt s nebezpečnými zvířaty, extrémní sportovní výkony a pohlavní styk s vražedkyněmi, občas se zbraněmi nebo noži v posteli,“ řekl hlavní autor studie, profesor Nick Wilson z Univerzity v Otagu.

Smrtící zvířata, s nimiž Bond bojoval bezprostředně po konzumaci alkoholu, zahrnovala hady, tarantule a dokonce i varana komodského známého také pod označením komodský drak.

50 jednotek alkoholu

„Při jedné příležitosti poté, co během oběda pil alkohol, honil May Day po Eiffelově věži, skočil na střechu vysokorychlostního výtahu, řídil bezohledně ukradené taxi po chodnících a ulicích Paříže a pak skočil asi deset metrů z mostu skrz střechu lodi,“ uvádí studie.

Sean Connery jako James Bond ve filmu Dr. No | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle jejího zjištění je pití alkoholu stálou součástí všech bondovek během posledních šesti desetiletí a ve zkoumaných 24 filmech se vyskytuje 109krát. Bond splňuje šest z jedenácti kritérií diagnostického a statistického manuálu DSM-5 pro závažnou alkoholovou závislost.

Například ve filmu Quantum of Solace do sebe Bond obrátí šest koktejlů Vesper na bázi džinu s vodkou. „To se rovná 24 jednotkám alkoholu, což by znamenalo hladinu alkoholu v krvi zasahující do smrtelných hodnot,“ řekl profesor Wilson.

„To ovšem bylo stále málo v porovnání s jinou bondovkou, kde James Bond během jediného dne vypil 50 jednotek alkoholu, což je množství, které by prakticky kohokoli zabilo,“ dodal.

Jsou tu ovšem i dobré zprávy. Bondovo používání alkoholu jako zbraně v průběhu času pokleslo. Už do sebe nehází skleničky takovou rychlostí a ve rvačkách nepoužívá rozbité lahve. Od roku 2002 se navíc na plátně neobjevuje se skleničkou alkoholu a cigaretou zároveň.

Také jeho zdraví se zdá být v pořádku. Nejeví známky kažení zubů od neustálého šampaňského k snídani a také jeho pleť vypadá dobře.