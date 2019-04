Kasal: Politici se vlastní vinou dostávají na samotný chvost oblíbenosti. Média a veřejnost za to nemohou

Jan Kasal strávil v Poslanecké sněmovně celých dvacet let a patřil mezi čelní osobnosti KDU-ČSL i mezi představitele prvních dekád polistopadové politiky v Česku. „Teď už nemám politickou funkci, ale neznamená to, že bych doma lenošil u rozhlasu nebo televize,“ říká host Osobnosti Plus. Osobnosti Plus Praha 19:00 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kasal (KDU-ČSL) | Foto: Věra Luptáková

„Snažím se být užitečný tak, jak jsem se snažil celý život. Doma se snažím starat o vnoučata a pomáhat manželce na zahrádce, v Praze se snažím být nápomocný hochům a děvčatům, kteří teď mají odpovědnost za křesťanskou demokracii,“ dodává.

Nový tým KDU-ČSL

Historicky druhý předseda lidovců navázal spolupráci s novým vedením KDU-ČSL ještě před samotným rozhodnutím o budoucnosti strany na sjezdu, který začal 29. března a na němž si lidovci zvolili v pořadí osmého lídra, Marka Výborného. Ten vystřídal svého předchůdce Pavla Bělobrádka po více než osmiletém působení.

„Jedním z mých úkolů je, aby se nové vedení lidovců nespálilo podruhé o stejná kamna,“ říká.

„Nikdo z nového týmu není pro mě neznámá osobnost. Marka Výborného znám dokonce déle než Pavla Bělobrádka, protože se jako syn svého otce nevyhýbal politickým debatám,“ zmiňuje Kasal právníka a lidoveckého politika Miloslava Výborného.

Uplynulý sjezd lidovců lze prý chápat jako velice silný obrat ke změně. „Bohužel musím přiznat, že nám preference nejsou příliš nakloněny. Proto se také delegáti sjezdu rozhodli k poněkud radikálnímu procesu změny, než kdo možná očekával,“ říká.

Hned dodává: „V tom je naše naděje a myslím si, že je důležité dívat se do budoucna nikoli do minula, i když je důležité poučit se z minulých chyb. To je jeden z mých úkolů, aby se nové vedení nespálilo podruhé o stejná kamna.“

Před kariérou v celostátní sféře působil Kasal, který se narodil v Novém Městě na Moravě, na Okresním národním výboru ve Žďáru nad Sázavou a měl na starosti kulturu, školství a církve.

Cítil jsem se dobře ve třetí sféře

Etapa souvisela také s polistopadovou euforií a příchodem demokracie a Kasal na ni vzpomíná jako na období, kdy se cítil být na svém místě. Přesto zdůrazňuje význam České národní rady, kam byl v únoru 1990 pozván a funci v radě přijal.

„Zalíbilo se mně tam a považoval jsem to za smysluplnou činnost. Tehdy ještě lidé měli politiky rádi. Dnes se politici dostávají vlastní vinou na samotný chvost oblíbenosti. Sám se k nim také řadím, i když už nezastávám žádnou viditelnou veřejnou funkci. Není to provinění občanů a ani médií. Vidím dobře, že prestiž tohoto povolání upadla,“ uvádí bývalý politik.

Poslechněte si celý rozhovor. Jan Kasal bude hovořit také o tom, kdy ve své politické kariéře udělal ze zpětného pohledu chybu.