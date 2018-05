‚Žurnalistika dostala druhou šanci.‘ Novináři, studenti a rapeři vzpomínali v Praze na Kuciaka

„Ján Kuciak a Martina Kušnírová by v květnu měli svatbu. Dvě kulky to ale překazily,“ stálo v pozvánce na úterní vzpomínku na zavražděného novináře a jeho snoubenku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a s ní spojenou debatu o nezávislé investigativní novinařině. Na benefiční akci se sešly desítky lidí z řad veřejnosti, studentů a novinářů, včetně šéfredaktora Aktuality.sk Petera Bárdyho: „Znát jméno vraha je pro mě největší motivací.“ Praha 14:07 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na začátku úterní debaty o investigativní žurnalistice na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy promluvil také Josef Šlerka z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. | Foto: Filip Zajíček

„Ján Kuciak byl nejhorší novinář, kterého jsem za svou kariéru potkal. Když k nám přišel v létě 2015 a napsal svůj první článek, myslel jsem, že mě klepne. To nikdo nechápal, to se nedalo dočíst. Po čtvrtém řádku jsem začal pochybovat o tom, zda dělám svoji práci dobře,“ vzpomínal s úsměvem na slovenského novináře šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy.

Neprůstřelná benefice pražských studentů žurnalistiky. | Zdroj: Neprůstřelná benefice

„Postupně se vypracoval na mimořádně kvalitního analytika a velmi dobrého novináře, a když se naučil psát tak, abych mu rozuměl, zavraždili ho,“ dodal do plných řad v jedné z přednáškových místností. Smích většinu z přítomných přešel.

Desítky lidí se sešly v úterý večer na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na „Neprůstřelné benefici“ pořádané studenty pražské žurnalistiky.

O práci investigativních novinářů v Česku a na Slovensku s přítomnými kromě Bárdyho diskutoval také další slovenský novinář Arpád Soltész, hlavní pozornost ale byla upřena na tým Pavly Holcové, ředitelky Českého centra pro investigativní žurnalistiku, která s Kuciakem spolupracovala na jeho posledním článku o působení italské mafie na Slovensku.

„Každou minutu jde člověku hlavou, zda se nedalo udělat něco jinak. A já upřímně nevím. My jsme si mysleli, že jsme se ještě nedostali do té nebezpečné fáze. Ta nastává v momentě, kdy novinář konfrontuje přímo aktéry a my jsme se až tam nedostali,“ popsala Holcová, jejíž jméno bylo v minulém týdnu skloňováno napříč médii u nás i v zahraničí v souvislosti s výslechem slovenských vyšetřovatelů a zabavením jejího telefonu.

„Z výslechu, na kterém jsem byla před týdnem, bych usoudila, že vyšetřovacích verzí je několik a vlastně nevím, o co se opírá prohlášení, že policie došla k nějakému velkému odhalení. Jedině že by spoléhali na to, že mi vezmou telefon a tam bude napsáno, kdo je vrah. Ani prokuratura, ani policie moc nekomunikuje, kam se to dál vyvíjí,“ uvedla s tím, že na ni Národní kriminální agentura měla paradoxně jediný kontakt, a to telefonní číslo, o které se zabaveným telefonem přišla.

Policie podle Bárdyho nemá nic, co by ukazovalo, že případ směřuje ke zdárnému vyšetření. „Jediné, co je vidět, jsou boje mezi prokuraturou a policií, vyměňují si dost nechutné vzkazy namísto toho, aby se spojili a hledali vraha,“ komentoval.

Stejně jako Holcová si prý denně pokládá otázku, zda šlo udělat něco jinak. „Tím, že jsem šéfredaktor, do jisté míry beru zodpovědnost za lidi, kteří se mnou pracují. První dva týdny jsem si dával Janovu vraždu za vinu. Pak jsem potkal kamaráda psychiatra a ten mi řekl, že si to nemůžu říkat, jinak se zabiju sám. A měl pravdu, to bych tu dnes nestál, kdybych nad tím nepřestal takhle uvažovat,“ vysvětlil.

Výchova investigativců

„Slovenská žurnalistika dostala druhou šanci. Jano nám ji koupil za příšernou cenu. Lidé začali znovu reflektovat práci novinářů, investigativní novinařina umírala na naprostý nezájem. Naše práce má smysl jen do okamžiku, kdy ji lidé budou reflektovat,“ řekl novinář Arpád Soltész.

Šéfredaktor Aktuality.sk Bárdy dodal, že jejich server je na investigativní novinařině založený a redakce podle něj nadále pracuje na tématech a kauzách, kterým se Jan Kuciak věnoval. „Janova vražda nás donutila přemýšlet nad tím, že vykašlat se na žurnalistiku právě teď by to byla obrovská chyba. Právě teď nás naše země a lidi v ní potřebují,“ reagoval Bárdy.

Novináři na úterní debatě o investigativní žurnalistice na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. | Foto: Filip Zajíček

Stejně jako v jeho práci novináře redakce pokračuje také ve výuce investigativních novinářů na univerzitě v Nitře, kde měl Kuciak vyučovat letní semestr.

„Někteří Janovi studenti u nás dokonce stážují. Jeho vražda nás donutila pokračovat v jeho práci nejen na půdě redakční, ale i na půdě vzdělávací,“ dodal s tím, že se výuce investigativní novinařiny na Slovensku stejně jako v Česku nevěnuje takový důraz.

Na otázku, co novináře motivuje to nevzdat, Arpád Soltész odpověděl jasně: „Přece to těm hajzlům nenecháme bez boje.“ Pro Petera Bárdyho je pak největší motivací, aby bylo známo jméno vraha a objednavatele vraždy Jána Kuciaka.

Po debatě s novináři se na dvoře historické budovy Hollar konal benefiční koncert, na kterém živě vystoupil slovenský raper Vec a speciální DJ set odehrál český raper Smack. Vystoupení doprovodila audiovizuální projekce od studentů FAMU z uskupení Escher Fucker, kteří vizuálně pojmuli pracovní fotografický archiv Jána Kuciaka a Pavly Holcové.

Výtěžek z akce studenti věnovali Českému centru pro investigativní žurnalistiku.