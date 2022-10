Babiš reprezentuje můj typ postavy a trochu mě potěšilo, že Pavel nikoho neusmrtil, glosuje youtuber

Natáčí politické reportáže na Youtube, ale jde na to trošku jinak. Youtuber Jan Špaček s exministrem Karlem Havlíčkem řešil felaci místo inflace, bývalého premiéra Andreje Babiše přirovnal k Václavu Havlovi a demonstrujících na Václavském náměstí se ptal třeba na to, jak by Ježíš vyřešil energetickou krizi. „Co když se Petru Pavlovi narodí miminko, půjde na mateřskou, bude kojit?“ ptá se Špaček v rozhovoru pro Radio Wave. Praha 17:23 30. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Youtuber s prezidentským kandidátem Petrem Pavlem ve svém videu svého kanálu Fabulace Jana Špačka řešil třeba to, jestli se jako muž narozený ve znamení štíra hodí na prezidentskou funkci. Sám youtuber na znamení zvěrokruhu ale nevěří. „Hodně lidi chce mít ženu na hradě, ale co třeba mít pannu – klidně i muže,“ navrhuje kompromis.

Pavla se zeptal také na rodičovství. „Nezeptal bych se na to člověka, který nikam nekandiduje do veřejné funkce, je to neetické, zvlášť když se u toho předpokládá, že je vhodné založit rodinu, mít děti, protože je k tomu někdo biologicky předurčen. Ale zeptat se prezidentského kandidáta bylo na místě, protože když pak odejde na mateřskou dovolenou, tak to ochromí ústavní systém České republiky,“ vysvětluje Špaček.

„Pokud by jeho partnerka otěhotněla, tak je tu 50procentní šance, že Petr Pavel půjde na rodičovskou dovolenou. A co budeme dělat, když nám třeba Rusko vyhlásí válku? Jako pardon, ale je to veřejná funkce,“ zdůrazňuje.

Proč se politiků ptá zrovna tímto způsobem? „Mě zajímá tato problematika, protože se o ní nemluví. Neznáme názory. Co si myslí Petr Fiala o felaci? Já nevím, tato znalost u politiků chybí,“ upozorňuje youtuber a zdůrazňuje, že mezi politiky se cítí dobře.

„V životě jsem zažil hodně nějaká odmítnutí a je to moje téma. Ale u politiků jsem zažil odmítnutí zřídkakdy, prakticky nikdy. Nevím, čím to je. Možná jsou politici lepší než normální lidi, to je asi ono. Politici jsou lepší lidé než my,“ tvrdí Špaček.

Přiznává, že jednu otázku se položit bál. „Chtěl jsem říct Petru Pavlovi, že má skvělé dispozice pro to být prezident, protože ze všech letošních kandidátů pravděpodobně zabil nejvíc lidí. A hodně jsem to ladil, že spíš asi usmrtil, protože nevím přesně, jaká je etika války. A on mi pak řekl, že nikdy nikoho neusmrtil, což mě překvapilo a možná i trochu potěšilo současně, ale pak už není Pavel nejlepší kandidát v tomto. Tedy nevím, jestli jiný kandidát někoho někdy usmrtil, ale myslím, že spíš ne.“

Špaček také vyzdvihuje, že se v politice objevuje téma body identity:

„Toto téma jsem otevíral s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který je v tomto mým reprezentantem v politice, máme totiž stejný typ postavy. Přibíráme víc přes boky a pro mě je hrozně velké zadostiučiní, že tento člověk reprezentuje v politice můj typ postavy hruška oproti jablku, což bývá většina mužů. Pro mě je to povzbuzující a inspirativní, že takový člověk to dotáhl tak daleko a stal se premiérem.“

Mezi politiky jsem šťastný

Jan Špaček se navzdory tomu nepovažuje za tvůrce politické satiry: „Satira, to zní trochu záludně, ale já nikoho nechci trápit ani poškodit. Já chci jenom poznat dobré lidi.“

Odmítá také, že by politiku zužoval jen na bizarnost. „Pokud tak budeme k politice přistupovat, tak se politika bizarností skutečně stane. Já si nemyslím, že dělám politickou satiru. Myslím, že jsou to velice příjemná setkání s velmi příjemnými lidmi, chci, aby tam byly emoce než fakta,“ hodnotí svoji práci.

Uznává, že z pohledu mladších lidí vypadá politika nelákavě. „Jako velká trapárna. A ono ani politikům na mladých lidem moc nezáleží, moc to neumí, zvlášť když se mladí lidé pohybují na území, které je pro ně přirozené, jako je internet, a pro starší lidi, politiky, je to až sekundární prostředí komunikace.“

Jeho samotného politika, pokud ji sleduje formou zpráv, také frustruje, říká. „Také to zažívám, jsem jedním z vás. Ale při osobním kontaktu všechna frustrace zmizela. To mě vrací k tomu, že mám pocit, že politici jsou lepší lidé než my. Zažil jsem s nimi pouta nepopsatelná slovy, třeba s Alenou Schillerovou (ANO), ani to nedokážu popsat, je to absolutně úžasné. Mimo politiku jsem to nezažil.“

„Mezi politiky se mi líbí, v jejich společnosti jsem vlastně šťastný, i když nejsem tak dobrý jako oni,“ uzavírá youtuber Jan Špaček.

Poslechněte si celý rozhovor.