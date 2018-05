Pan premiér je velmi poslušný žák. A má rád, když na něj křičím, říká lektorka češtiny Jana Postlerová

Že mluvit přece umí každý? Je to složitější. A jedno je jisté: tváří v tvář hlasové lektorce a herečce Janě Postlerové vás sebevědomí zřejmě přejde. „Říct, kolik lidí mluví bezchybně, se nedá. Jednodušší je říct, kolik lidí dělá při mluvení chyby,“ zdůrazňuje hlasová lektorka v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 18:50 20. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mluvit správně, to je kumšt. A málokdo ho ovládá. Problémy přitom začínají už ve školách, které výchovu ke správnému hlasovému projevu podle hosta Lucie Výborné zcela zanedbávají.

Sama Jana Postlerová už v dětství prošla tou nejlepší hlasovou průpravou. V pěti letech totiž vstoupila do Dismanova dětského sboru. „Naučila jsem se správně dýchat a také říkanky, aby se vytvořila svalová paměť – aby mi poté technika pouze pomáhala k výrazu,“ vzpomíná.

Hlasový projev přitom přirovnává k matematice. „Kolik je čtyři krát pět, víme. A nemusíme o tom přemýšlet,“ upozorňuje s tím, že s mluveným slovem se to má podobně. „Technika je neskutečně důležitá. Je to 50 % úspěchu: od pauz, teček a důrazů na předložku. Velkým nešvarem je ‚jsem’ – a to už jsem v rozhlase taky slyšela!“ upozorňuje.

Mluvený projev ukazuje úctu k sobě i druhým

„Pan premiér je velmi poslušný žák. A má rád, když na něj křičím“ Jana Postlerová (hlasová lektorka )

Mimochodem, správný hlasový projev rozhodně není radno podceňovat. „Vyjadřuje úctu k druhému člověku i úctu k mateřštině. Zároveň ukazuje úctu k sobě samému, člověk by se měl poslouchat,“ říká žena, která naučila správně mluvit už spoustu lidí – jejím žákem je mimo jiné i Andrej Babiš.

„Pokud člověk ví, že mluví špatně, sráží ho to. Jakmile se přestane bát a začne správně dýchat, řekne větu plynule. V češtině mluvíme rovně a končíme do tečky, důraz dáváme na první slabiku. To je úplný základ,“ vypočítává.