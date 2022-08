Janek Rubeš: Podvody se vracejí. Dopis od nigerijského prince je sto let starý, mladí lidé neznají skořápky

Publicista Janek Rubeš se už léta intenzivně věnuje odhalování podvodníků nejen v pražských ulicích. Některé triky přirovnává až k umělecké disciplíně či kouzelnickému představení, protože aby člověk udělal opravdu fungující podvod, potřebuje si osvojit určitý um. „Vracejí se staré triky a fígle. Nedávno jsem v Americe viděl takzvané skořápkáře, kteří u nás byli populární v 90. letech. Dorůstá nová generace dětí, která tento podvod nezná,“ říká. Praha 12:22 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někoho podvést je téměř umělecká činnost, uznává publicista Janek Rubeš | Foto: David Všetička | Zdroj: Český rozhlas

„Někoho podvést je téměř umělecká činnost. Přijde mi zajímavé, že se vracejí staré podvody. Když ten fígl fungoval před 50 lety, proč by nemohl fungovat dnes,“ glosuje Rubeš v pořadu Finančák Radia Wave.

Například ten se skořápkami funguje na principu, že podvodník nejprve získá pozornost člověka tím, že někdo vyhraje. „Tvoje pravděpodobnost výhry je nula. Ale funguje to jako kouzelnické představení, na které se kupuje vstupenka. Víš, že budeš podveden, ale nepřijdeš o nic víc než o tu vstupenku,“ popisuje.

Starý je také trik, který se na internetu objevuje jako „zpráva od nigerijského prince“, který vám chce odkázat peníze.

„Tento podvod vznikl asi před sto lety, tehdy se psaly dopisy: ‚Jsem ve španělském vězení a mám někde uložené peníze, když mi něco pošleš, řeknu ti kde‘,“ říká Janek Rubeš.

Některé podvody jsou ale nové, upozorňuje: „Jeden z těch aktuálních, který se objevuje ve Spojených státech, je technická podpora. Na počítači vám vyskočí okno, že máte zavirovaný počítač a máte zavolat firmě, od které máte software. Je tam telefonní číslo, dovoláte se do call centra, tam vám nabídnou pomoc, jen co pošlete 50 dolarů. A celé je to podvod. Cílí hlavně na starší lidi a je docela dobrý.“

Trik s poplatky za konverzi měny

Obecně platí, že turistu je tím snadnější podvést, z čím vzdálenější země pochází. „Dvě asijské dívky podvede někdo na pražské ulici mnohem rychleji než dva německé kluky. Na internetu zase platí, že čím jsou lidé starší, tím je to jednodušší,“ shrnuje Rubeš.

Nejčastější ale je, že turisté zaplatí příliš vysoké poplatky v bankomatu. „Není to vyloženě podvod, že by to bylo nelegální, ale já za podvod považuju i to, když máte platit vysoké poplatky, o kterých nevíte, nebo je nečekáte.“

Rubeš proto kritizuje to, když bankomaty nabízí vlastní konverzi z cizí do místní měny:

„Dovolím si říct, že v drtivé většině případů je výhodnější, aby konverzi dělala vaše banka. To ale znamená, že na tom bankomatu musíte kliknout na tlačítko odmítnout, což není úplně tlačítko, které v bankomatu běžně mačkáte. Ale ten rozdíl může být obrovský, v Chorvatsku si třeba jedna síť bankomatu bral 16 procent navíc jako provizi.“

Díky evropskému nařízení musí být na takových bankomatech uvedeno, jakou marži si berou.

„Ale stejně je to schované mezi tolika čísly, že když jsem to testoval na své maceše, která je poměrně finančně gramotná, tak by na tento trik naletěla. Asi to nespadá do kategorie podvodu, ale rozhodně je to trik a já myslím, že je to hnusné,“ soudí Rubeš.

Podvod se dvěma bankomaty

Rubeš už roky natáčí praxi podvodníků v českých ulicích. „Většinou cílí na turisty a využívají jejich nevědomost. Nejlíp se podvádí ten, kdo nemá zkušenost s prostředím.“ Nejčastěji podvodníci vymění turistům peníze a místo českých korun jim dají běloruské rubly.

„Poslední trik, který jsme ukazovali, je se dvěma bankomaty. Takových míst je v Praze hodně. Turista vybere 2000 korun a vedle stojí podvodník, který právě také vybírá z bankomatu tu stejnou částku, ale má v ruce dvě bankovky, dvě tisícovky. Otočí se na souseda a zeptá se turisty, jestli to nechce rozměnit. U tohoto způsobu je úspěšnost poměrně velká. Je to sice v řádu promile, chytí se jeden z tisíce, ale taky se u bankomatu vystřídá tisíc lidí za hodinu,“ říká Rubeš.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiozáznamu.