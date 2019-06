Pracovní zátěž i neschopnost se sblížit. Japonsko má nejnižší porodnost v poválečné historii

V Japonsku se loni narodilo nejméně dětí v moderní historii po druhé světové válce. Novou statistiku zveřejnilo tamní ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí. Porodnost v Zemi vycházejícího slunce dlouhodobě nedosahuje ani úrovně nutné pro udržení populace, a tak Japonsko stárne a z čistě statistického hlediska pozvolna vymírá. Problém souvisí s ekonomickým vývojem, s přístupem k sexualitě a životnímu stylu. Tokio 10:27 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Životní náklady jsou v Japonsku příliš vysoké, stejně tak náklady na výchovu dítěte a jejich vzdělání. (ilustrační foto) | Foto: Senior Airman Brittany A. Chase | Zdroj: U.S. Air Force photo

Například čistě statisticky každý čtvrtý heterosexuál do čtyřiceti let v Japonsku nemá žádnou sexuální zkušenost. Sami Japonci říkají, že děti nechtějí zejména kvůli nedostatku peněz a pracovní zátěži, kvůli které si nemají čas hledat partnera. Mladí lidé naopak neví, jak se s opačným pohlavím sblížit. Dalším důvodem je to, že mnoho Japonců žije ve městech, které nepovažují za vhodné pro výchovu dětí.

Nedostatek dětí má mnoho sociologických i politických důsledků. Japonsko se dlouhodobě mění v gerontokracii, ve které vládnou starší ve prospěch starších. Převážná většina voličů je totiž na konci produktivního života nebo v postproduktivním věku. V současnosti je 65 procent populace starší 65 let. Politická agenda tak přirozeně směřuje k tomu, aby se zajistily potřeby těchto voličů.

To je ale velká zátěž pro sociální systém. Většina lidí totiž pobírá penzi a potřebuje čerpat nějakou formu sociální nebo seniorské péče.

Pro Japonce samotné je to potom začarovaný kruh. Životní náklady jsou v Japonsku příliš vysoké, stejně tak náklady na výchovu dítěte a jejich vzdělání. Lidé tak často manželství a rodinu odkládají. Zároveň kvůli stárnutí populace není dost pracovníků v sociálních službách a domovech důchodců. Z toho důvodu jsou potom tyhle služby dražší.

Mladí lidé, kteří mají v rodině seniory, tak mají problém všechny náklady ufinancovat, což také vede k nedostatku peněz v rodině a potažmo nižší porodnosti.

Reforma rodinné politiky

Úřady proto chtějí na podzim představit sérii opatření, patří mezi ně reforma vzdělávacího systému. Vláda by zároveň chtěla nabídnout rodinám s dětmi více možností na bezplatnou péči ve školkách a v jeslích. Dále se chtějí zaměřit na pracovní právo a poskytnout tak lidem lepší podmínky pro to rodinu uživit. Zároveň chybí zaměstnanci v některých sektorech, takže úřady chtějí více sahat po úřednících ze zahraničí.

Někteří politici se také snaží vytrvale na problém nízké porodnosti upozorňovat. Někteří si už za své výroky na toto téma ale vysloužili ostrou kritiku. Například japonský ministr financí Taró Asó se na jaře nechal slyšet, že za stárnoucí populaci mohou bezdětné ženy. Nezmínil se ale, že ne každá bezdětná žena se k tomu svobodně rozhodla.

Podobně se vyjádřil i ministrův spolustraník Toshihiro Nikai, který bezdětné páry označil za mimořádně sobecké. Oba politici se pak za své výroky museli veřejně omluvit. Nicméně se jim podařilo podnítit diskuzi okolo tohoto problému.