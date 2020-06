Japonské společnosti vyvíjejí roušky na léto. Zkouší chladivé sáčky i materiály na sport a spodní prádlo

Několik japonských společností z různých odvětví se snaží co nejrychleji vyvinout obličejové roušky, které by byly chladivé a lidé by je tak mohli nosit i v nadcházejících horkých letních měsících, napsala japonská tisková agentura Kjódó.

