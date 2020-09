Počet stoletých v Japonsku stoupl poprvé nad 80 000. Meziročně se zvýšil o 9176

Počet obyvatel Japonska ve věku 100 a více let poprvé překonal 80 000. Meziročně jejich počet vzrostl o 9176 na 80 450. Uvedla to agentura Kjódó s odvoláním na vládní údaje. Japonsko je třetí největší ekonomikou světa, má ale vzhledem k nízké porodnosti rychle stárnoucí populaci a potýká se s úbytkem obyvatel. Počet stoletých roste nepřetržitě již 50 let.

Tokio 7:46 15. září 2020