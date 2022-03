Pod obrázky Rychlých šípů si hrají ukrajinské děti. Ve Foglarově bytě jsou ubytovaní uprchlíci

„Je pro mě příjemná představa dvou ukrajinských dětí, které si hrají pod obrázky z Rychlých šípů,“ říká pro Radiožurnál koordinátorka rezidenčních pobytů Michala Čičváková z Českého literárního centra, která zároveň popsala, že na stěnách v bytě právě tyto obrázky skutečně jsou.

V rezidenčním bytě se měsíc co měsíc střídají hlavně překladatelé z českého jazyka do jiných jazyků a někdy i spisovatelé.

„Jsou to asi čtyři týdny, co nám do centra zavolala ukrajinistka Marie Iljašenko s tím, že ví o ukrajinské básnířce Julii Kručak Zakaževské, která utíká ze svého domova nedaleko Kyjeva a neví, kam má jít,“ popisuje dál Čičváková.

Kručak Zakaževská patří na Ukrajině k uznávaným autorkám poezie a také překladatelkám. O víkendu dorazila do Prahy spolu se svou desetiměsíční dcerou a šestiletým hochem. Její manžel – výtvarník – zůstal na Ukrajině v domobraně.

„Byla to hodně spontánní akce, vše bylo až turbulentní. Třeba než jsem stačila vytelefonovat se svými nadřízenými v Moravské zemské knihovně v Brně, jestli můžeme uprchlíkům z Ukrajiny pomoci i my, tak už jsme měli telefonát od paní Iljašenko, že maminka s dvěma malými dětmi je na cestě. Je opravdu dobře, že jsme všichni jednali rychle a s jasným rozhodnutím,“ vzpomíná na dny, kdy ruská vojska v plné síle napadla svobodnou zemi.

„Pravidla pro ubytování rezidentů jsou přísně nastavená a i teď ten byt byl obsazený jiným rezidentem, a i s ním jsme se museli dohodnout, že bude bydlet v jiném menším bytě a podstoupí větší prostor právě mamince s dětmi.“

Rezidenti se ucházejí o možnost bydlet v bytě Jaroslava Foglara až půl roku dopředu.

Jen igelitka a batoh

„Musím poděkovat všem, kteří této dobré věci pomohli, i ten rezident ze Španělska byl velkorysý a okamžitě pochopil situaci a ještě se i sám ptal, jak jinak může přiložit ruku k dílu. Byl otevřený, přátelský. Víte, on se do toho Foglarova bytu nastěhoval v sobotu a já jsem mu v neděli řekla, že půjde prostě bydlet jinam. Myslím, že teď všichni cítí svou pomoc a zároveň radost z toho, že můžou pomoci,“ shrnuje své postřehy Čičváková.

S úsměvem vypráví o tom, jak se okamžitě ozvaly i jiné matky s tím, že pro Julii a její děti uspořádají sbírku, protože žena utekla stejně jako statisíce jiných doslova s igelitkou v ruce a batůžkem na zádech. „Sbírali hračky, knížky a já jsem byla moc pyšná na to, že můžeme pomoci.“

Julie Kručak Zakaževská může v bytě zůstat jenom dva měsíce, ale zástupci Českého literárního centra se už spojili s dalšími organizacemi, aby dočasné rezidentce pomohli i v dalších dnech. Zároveň ale chtějí pomáhat i dalším ukrajinským literátkám. Podle Čičvákové je zatím vše v jednání, ale věří v to, že lidé budou postupovat stejně rychle a spontánně jako v případě Julie Kručak Zakaževské.

„Jako literární centrum jsme měli štěstí i v tom, že Julie je citlivá bytost a vnímá tu pomoc z české strany. Píše na své sociální sítě různé vzkazy lidem, píše o svých prožitcích a možná i vznikne něco, co zachytí její silný příběh, který teď sdílí a prožívají mnozí další,“ odhaduje Čičváková a uvádí dál, že Julie je velmi sociálně činná.

Byt má své kouzlo

Už dříve založila charitativní organizaci, absolvovala psychologické kurzy, a proto chce pomáhat i ona lidem z Ukrajiny.

„A víte, ten byt Jaroslava Foglara má svoje kouzlo a všichni rezidenti, kteří v něm bydleli, říkali, že tam cítí takovou zvláštní energii a klid a já myslím, že Jestřáb je šťastný, že v tom bytě žijí lidé, kteří chtějí promlouvat skrze literaturu, kteří se o literaturu zajímají, a myslím, že by byl rád, že tam teď běhají děti. Ten byt teď naplnil ještě svůj další smysl.“

Dva pokoje v blízkém centru Prahy získala po letech soudních dědických sporů skautská nadace nesoucí spisovatelovo jméno. Opuštěné prostory nechala opravit a nabídla je pro rezidenční program Českého literárního centra.