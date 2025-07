Je indického původu, ale učí českou literaturu na Oxfordu. Podle Chitnise na ni máme být hrdí

Mluví i píše výborně česky, má rád Ostravu, ale také umí uvařit vynikající kari. Rajendra Chitnis je bohemista indického původu, který učí na oxfordské univerzitě. Česká literatura podle něj snese srovnání s těmi nejlepšími a máme na ni být hrdí. Ostrava 17:38 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Má indický původ a učí českou literaturu na oxfordské univerzitě. Jako malý chtěl být Rajendra Chitnis hráčem kriketu nebo archeologem. Nakonec se stal bohemistou | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem správně vyslovil ř – to si pamatuju, protože jsem byl v Olomouci, a když jsem chtěl kamkoliv jet, tak jsem musel přestupovat v Přerově, takže Přerov mě naučil ř,“ popisuje pro Radiožurnál Rajendra Chitnis.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vnuk indických přistěhovalců do Británie Rajendra Chitnis si vztah k bohemistice vybudoval při studiu na londýnské škole. Poslechněte si celou reportáž Marty Pilařové.

To bylo před více než 30 lety. Vnuk indických přistěhovalců do Velké Británie si vztah k bohemistice vybudoval při studiu na londýnské škole založené v roce 1915 Tomášem Garriguem Masarykem, později prvním československým prezidentem.

„Člověk se většinou hned nezamiluje do české literatury, je to pomalejší vztah, než začíná chápat, co všechno tam je,“ vysvětluje.

Zájmy i náhoda

Na oxfordské univerzitě o teď o české literatuře učí 17 studentů a prý bychom se divili, co je k tomu přivedlo.

„Jedna studentka je horolezkyně a je zamilovaná do Adama Ondry, tak vystudovala češtinu. Jiní mluví o počítačových hrách. Teď mám studenta, který uvázl na nádraží v Ostravě a nějaká paní říkala: ‚Co tady děláte?‘ A to byla taková filozofická otázka, co tady vůbec děláte v Ostravě? Teď studuje germanistiku a bohemistiku na Oxfordu,“ popisuje bohemista.

27:21 O češtinu strach nemám, je v dobrém stavu, ujišťuje lingvista Ondřej Bláha Číst článek

V Británii není tak zásadní, který obor člověk vystuduje. Chitnisovi absolventi pracují jako právníci, novináři, diplomaté nebo i účetní.

„Vím od nejrůznějších zaměstnavatelů, že když někdo přijde a má francouzštinu a španělštinu, tak není vzácný. Když ale někdo přijde a má češtinu, tak je to zajímavé. Pak řeknou: ‚Když umíte tak těžké jazyky, třeba vás naučíme i korejštinu nebo arabštinu.‘ To je zkušenost mnoha mých studentů,“ přibližuje.

„Umět česky je příznakem schopnosti se učit, to je příznak inteligence,“ směje se Chitnis. Ostrava mu prý připomíná severní Anglii. Rád se sem vrací a se studenty čte povídky Jana Balabána. Prý jim rozumí, ať jsou odkudkoliv.