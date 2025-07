‚Je to krásná země, odlišná od mojí.‘ Dobrovolníci z Mexika i Japonska čistí židovský hřbitov v Holešově

Vytrhávají plevel a čistí staré židovské náhrobky. Řeč je o skupině deseti dobrovolníků, kteří od tohoto týdne pomáhají v Holešově s přípravami na 25. ročník Festivalu židovské kultury. Nejde o místní brigádníky, ale o pomocníky z celého světa - od Japonska až po Mexiko. Podrobnosti přináší Český rozhlas Zlín. Holešov 12:13 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci pomáhají udržovat židovský hřbitov v Holešově (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do Holešova přijel i třiatřicetiletý Michael z kolumbijského Medellínu. Studium marketingu a managementu tak toto léto vyměnil za nůžky a rukavice. „Pomáháme udržovat židovský hřbitov, navíc budeme pomáhat s přípravami různých aktivit v synagoze,“ popisuje Michael náplň jeho práce.

„Pro mě je to skvělá příležitost přijet do České republiky a zažít její kulturu, stejně jako židovskou kulturu, se kterou jsme teď díky dobrovolničení v kontaktu,“ dodává. Upravování židovského hřbitova vnímá Michael jako způsob, jak tuto kulturu uctít.

V České republice je poprvé i Thomas z Hongkongu, je mu 19 let a studuje medicínu. „Miluji cestování a objevování něčeho nového, co v Hongkongu nemáme. Je to krásná země a je hodně odlišná od té mojí. Hlavně jídlo je jiné, ale chutná mi tady,“ sděluje Thomas své dojmy.

Mezinárodní pracovní kempy v Holešově už 25 let pořádá nezisková organizace INEX. Letos přijelo dobrovolníků více než obvykle, a to třeba až z Mexika, Japonska nebo Gruzie.

Jejich prací je zejména odstraňování plevele a dalších rostlin mezi hroby z míst, kam se nedostanou sekací stroje, popisuje koordinátor Jan Machala. Po úklidu hřbitova budou dobrovolníci pomáhat i s organizací Festivalu židovské kultury, který Holešov pořádá příští týden.