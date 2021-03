Přeměna dětských skupin na jesle míří ke schválení. Shoda nepanuje na věku dětí nebo výši příspěvku

Vládní návrh na přeměnu nynějších dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly míří po úterku v Poslanecké sněmovně do závěrečného schvalování. Dětské skupiny by podle vlády měly přestat existovat v nynější podobě do konce srpna 2024. Nově by z nich měly být jesle a měly by fungovat pro děti od půl roku do zhruba tří let. Na místa má přispívat stát. Výši příspěvku státu i maximální výši příspěvku rodičů má stanovovat vláda. Praha 20:56 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Někteří poslanci ale chtějí strop rodičovských příspěvků zrušit. Nelíbí se jim ani navrhované věkové omezení pro děti, chtěli by horní věk zvýšit.

Například poslanec vládního hnutí ANO Aleš Juchelka, který jeden z návrhů na zrušení stropu plateb od rodičů předložil, uvádí, že jeho zrušení by mělo předejít omezování služeb jeslí a snižování kvality jejich služeb v regionech s vyššími náklady na provoz. Poslankyně Pirátů Olga Richterová, která obdobný návrh předložila s Věrou Kovářovou (STAN), vyjádřila obavy, že by omezení částky vedlo k úsporám na úkor kvality.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ale argumentovala tím, že stanovení stropu příspěvku má zajistit dostupnost jeslí pro každou pracující rodinu. Prohlásila, že nyní jsou dětské skupiny elitní školky, kde se v průměru platí 5000 až 6000 korun měsíčně, což je při dvou dětech podle ní „smrtící částka“. „To nemá být luxusní záležitost pro vyšší střední třídu,“ podotkla.

Maláčová před poslanci označila novelu za průlom v zajištění péče o děti. Cílem změn je podle ministerstva práce a sociálních věcí zajistit kvalitní a finančně dostupnou péči o menší děti. V souvislosti s koncem evropského financování jde také o zachování co možná největšího počtu zařízení. Dětské skupiny původně vznikaly v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách.

Předloha by měla být účinná od poloviny letošního roku. Vznikat by už mohly jen jesle s přísnějšími pravidly, než jsou stanoveny pro dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Stanovit by se měly standardy kvality, jejich dodržování se má bodovat. Pracovníci se budou muset dál vzdělávat. Současné dětské skupiny by se musely přeměnit na jesle do konce srpna 2024. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 tisíci místy.

Dětské skupiny se hradí zejména z unijních peněz. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022.

Poslankyně Richterová označila za neopodstatněné, že ministerstvo navrhlo stanovit horní věkový limit pro děti na tři roky. Navrhuje proto mimo jiné, aby do nich mohly chodit děti až do zahájení školní docházky, podporuje i návrh, aby to bylo do zahájení předškolní docházky.

Poslankyně Věra Kovářová (STAN), Lucie Šafránková (SPD) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) také navrhují, aby dítě mohlo v jeslích či dětských skupinách zůstávat až do šesti let. Týkalo by se to ale nejmenších obcích, které na svém území nemají zřízenou mateřskou školu.