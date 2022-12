Kdy říct dětem o Ježíškovi? ‚Není to lež, ale kousek pohádky. Ať to odhalí samy,‘ radí psycholožka

„Ježíšek není lež. Je to kousek pohádky, kterou si zveme do reálného života,“ je přesvědčená psycholožka Pavla Koucká. „Je to magické myšlení. A v tom je právě Ježíšek-miminko lepší než Santa Claus nebo Děda Mráz. Miminko přece musí mít nadpřirozené schopnosti, létá, čte dopisy a všechny dárky unese. U tlustého pána, co leze komínem a má sobí spřežení, na to nepotřebujete magické myšlení,“ říká v pořadu Houpačky Radia Wave. Praha 17:32 24. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I u stromečku může být někomu smutno | Zdroj: Shutterstock

„Jako rodiče bychom měli být citliví k tomu, jak to dítě vnímá. Když mu září oči, když se ptá, co mu Ježíšek asi přinese, tak je to jiné, než když dátě přijde a ptá se, jestli to s tím Ježíškem není nějaká blbost,“ upozorňuje psycholožka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak dítěti funkčně a zdravě vysvětlit, že dárky celou dobu kupujeme my? Poslechněte si celý rozhovor s Pavlou Kouckou

Pokud dítě začne samo upozorňovat na to, že létající Ježíšek-miminko je zvláštní představa, tak je dobré ho v pochybnostech podpořit a vyslechnout si je. Sama přiznává, že pro ni bylo milé, když si její malý syn začal klást otázky:

„Vždyť přece miminko nemůže unést všechny ty dárky. A jak jako miminko létá? Přijít si na to takhle je docela zdravé – magické myšlení postupně ustupuje myšlení kritickému. A jako rodiče to můžeme podpořit.“

A co když se děti netěší na Vánoce? Centrum Locika přináší rady, jak s nimi mluvit Číst článek

V takovém případě nemá podle ní dítě žádné trauma ze ztráty Ježíška. „A třeba si ještě nějak odpoví, když potřebuje být v magickém myšlení. Najde vysvětlení, že třeba Ježíšek má nebeské obchodu.“

„Anebo se přikloní ke kritickému myšlení. Pak je ztráta Ježíška vyvážená tím, že dítě něco získává. Na něco přišlo a může na sebe být hrdé,“ vyzdvihuje.

„Ježíšek je třešnička na dortu, něco, co svým kouzlem a magičnem celé Vánoce prozáří a máme pocit, že jsme nahlédli do pohádky.“

Nepříjemná zkušenost se ztrátou Ježíška ale může podle psycholožky nastat, pokud na to dítě přijde tak, že se mu vysmějí kamarádi nebo spolužáci.

„Případně pokud rodič nereaguje na kritické myšlení dítěte a dělá všechno pro to, aby Ježíška zachránil, navzdory tomu, že dítě už přemýšlí a potřebuje v kritickém myšlení podpořit. To už je rodičovská zrada,“ upozorňuje Koucká.

Ježíšek pro dospělé

Vánoce jsou sváteční čas pro dospělé i děti. „Ježíšek je třešnička na dortu, něco, co svým kouzlem a magičnem celé Vánoce prozáří a máme pocit, že jsme nahlédli do pohádky a že se možná zázraky opravdu dějí. To nám může dávat naději,“ soudí psycholožka Koucká.

Ježíška je proto možné si udržet i navzdory tomu, že dítě třeba najde doma schované dárky.

Co do bramborového salátu patří, a co už radši ne? Máme opověď na otázku, která umí zkazit Vánoce Číst článek

„Magické myšlení je skvělé v tom, že jedna pravda nevylučuje pravdu druhou. Takže dítě se klidně může dozvědět, že někdo kupuje dárek někomu, a zároveň může věřit, že dárky dává Ježíšek,“ věří psycholožka. Funguje to tak třeba u dětí z kulturně smíšených manželství.

Když dárky nosí Ježíšek a nedávají si je lidé mezi sebou, má to své kouzlo i v dospělosti, dodává Koucká:

„Když dáte dárek někomu, že to má ode mě, tak se může cítit zavázaný, třeba když nemá nic na oplátku. Ale když řeknete, že to mu u mě nechal Ježíšek, tak dáváte najevo, že neočekáváte vděčnost a že ho chcete obdarovat nezištně.“

Poslechněte si celý pořad Houpačky, audio je výše v článku.