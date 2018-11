Ježíškova vnoučata si už rozebrala přes 8400 přání. Senioři by rádi dostali oblečení nebo rybičky

Ježíškových vnoučat, která plní přání seniorů po celém Česku, rychle přibývá. Už teď splnila přes 1600 přání a dalších víc než 6800 se už brzy stane skutečností. Také senioři a seniorky v Krnově na Bruntálsku napsali Ježíškovým vnoučatům, co by rádi dostali pod Stromeček. Mezi dárky má být oblečení nebo třeba rybičky. Krnov 13:19 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Velký dort se šlehačkou, vlkodav, který k nám přišel na canisterapii, nebo obrněné vojenské vozidlo,“ vyjmenovává Tereza Blažčíková z domova pro seniory v Krnově u velké stěny s fotkami z loňských Ježíškových vnoučat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ježíškova vnoučata znají i v Krnově na Bruntálsku, kde natáčel reportér Martin Knitl

Blažčíková ví, že také letos bude mít s projektem spoustu práce, zároveň se ale těší.

„Rozdělíme si to s mým týmem sociálních pracovnic. Každá z nás bude muset dárce kontaktovat, jak budou dárky doručeny, jestli budou chtít přijet osobně nebo jestli je pošlou poštou,“ přibližuje pro Radiožurnál, který projekt Ježíškova vnoučata organizuje.

Všechna přání seniorů našla své dárce během jednoho dne. „Je to úžasné. Budeme muset vymýšlet nějaká další přání, aby se dárci nenudili,“ dodává s úsměvem Blažčíková.

Ježíškova vnoučata

Jak se zapojit Hledáme domovy pro seniory a další podobná zařízení, která se starají o staré, nemocné nebo osamělé lidi. Chceme jim splnit jejich vánoční přání. Přihlásit se je velmi snadné, stačí, aby domov napsal mail na adresu vnoucata@rozhlas.cz

„Letos mám napsanou mikinu, boty a rifle,“ vyjmenovává pan Karel, co by si pří od Ježíškových vnoučat k Vánocům. Paní Matylda by pak chtěla rybičky. „Starám se o akvárko, máme už takové staré rybičky a umírají nám jedna za druhou. Už by to chtělo nové,“ vysvětluje.

A co říká na to, že cizí lidé dělají radost cizím lidem? „Je to úžasné, že se tak obětují a pamatují na nás staré,“ uzavírá Matylda.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt loni zaujal i Český rozhlas, který se poprvé spojil se sociálními pracovníky domovů. Ti pak sepsali s klienty jejich vánoční přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba lidí, aby je dokázali splnit. A Ježíškova vnoučata se vracejí i letos, stát se jimi je opět snadné. Lidé si vybírají podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chtěli balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat a poslat nebo předat osobně. Stále ještě nějaká nesplněná přání zbývají. Jaká? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Sledovat také můžete facebook nebo Instagram Ježíškova vnoučata.