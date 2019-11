Ježíškova vnoučata se vrací, opět budou plnit přání osamělých seniorů po celém Česku

Ježíškova vnoučata už opět obdarovávají seniory v domovech po celém Česku. Český rozhlas ve středu odstartoval další ročník této charitativní akce. Lidé tak mohou osamělým seniorům zpříjemnit blížící se Vánoce. Stačí se podívat na web jeziskovavnoucata.cz. Mnozí z nich totiž dostanou dárek po mnoha letech. Ježíškova vnoučata Praha 10:54 13. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ježíškova vnoučata | Zdroj: Český rozhlas

„Mám samá přání, která jsou nesplnitelná. Třeba kdyby mě nechali svézt tři stanice jako řidiče tramvají T3,“ přeje si například Otakar Drozda z centra sociálních služeb v Benátkách nad Jizerou, který jezdil v Praze s tramvají a trolejbusem.

Městská hromadná doprava je totiž jeho celoživotní láskou. „Je to můj celoživotní koníček. Většinu zaměstnání jsem dělal pro pražské trolejbusy, až do jejich ukončení, do posledního dne,“ vzpomíná.

První, kdo se s domovem pro seniory do Ježíškových vnoučat zapojil, byla před lety Eva Šebová z domova pro seniory Manželů Curieových v Třebíči.

„Projekt se nám zalíbil proto, že senioři jsou pořád opomíjení. Nikoho v té době nenapadlo, že existuje spousta seniorů, kteří jsou v domovech nebo doma, už nemají rodiny a krásné svátky vánoční tráví sami, bez dárků. A je to takové smutné,“ přibližuje s tím, že do projektu se zapojí i letos.

„Jedna naše seniorka, která si pravidelně přeje něco dobrého na zub, si letos přeje smažený řízek a pivo. Jiná seniorka by ráda domácí pečené perníčky, které voní, a krabičku cukroví,“ vyjmenovává přání seniorů.

Jak se přihlásit?

A jak mohou lidé věnovat seniorům dárky pod stromeček? „Jako každý rok půjdou na webové stránky www.jeziskovavnoucata.cz, kde si můžou vybrat plnění přání,“ upřesňuje koordinátor projektu Miloš Parolek.

„Poté vyberou, zda chtějí věnovat dárek, nebo splnit zážitek. Po kliknutí na tlačítko: Chci věnovat, se dostanou na seznam volných přání, kde si mohou vybírat. Do formuláře, který se následně zobrazí, zadají své jméno, příjmení, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu. Obratem obdrží ověřovací e-mail s odkazem. Potvrzení je dokončené teprve až kliknutím na tento odkaz,“ popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

„Následně přijde dárci e-mail s podrobnostmi. Až v tuto chvíli je přání zarezervované. A dárce čeká, protože současně jsou jeho údaje odeslány pověřenému pracovníkovi konkrétního domova, který se dárci telefonicky nebo e-mailem ozve,“ dodává.

Dárky pak po domluvě s pracovníky domova můžou lidé buď poslat, nebo ještě lépe přinést osobně v domluvený čas.

Několik hodin po spuštění projektu si lidé zarezervovali přes 2500 přání. Patří k nim i to z domova Hvězda v Poděbradech, kde si senioři napsali o vystoupení harmonikáře. A starší lidé z centra sociální pomoci v Litomyšli už našli někoho, kdo je vezme do místní restaurace.

Radost ale seniorům udělají také třeba různé drobnosti jako sladkosti, káva nebo křížovky. Volných je ještě na 5000 přání. Do Ježíškových vnoučat se mnohou lidé hlásit až do Štědrého dne.

Na druhou stranu přihlášených domovů je zatím přes 860, pokud se chtějí do projektu zapojit, napsat mohou na e-mailovou adresu vnoucata@rozhlas.cz.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit.

Projekt před dvěma lety zaujal i Český rozhlas, který se poprvé spojil se sociálními pracovníky domovů. Ti pak sepsali s klienty jejich vánoční přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba lidí, aby je dokázali splnit.

A Ježíškova vnoučata se vracejí pravidělně každoročně před Vánocemi, stát se jimi je opět snadné. Lidé si vybírají podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chtěli balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek.

Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Sledovat také můžete Facebook nebo Instagram Ježíškova vnoučata.