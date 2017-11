Vozíčkáře Arnošta ze stacionáře v Dubí vzala Ježíškova vnoučata do ústecké zoo

67letý milovník zvířat Arnošt ze svého vozíčku přivolával všechna zvířata v zoo. Naposledy navštívil zoologickou zahradu před více než 40 lety.

Do zoo v Ústí nad Labem ho vzala Sabina Jirkovská. „Nikdy jsem na nikoho neposílala peníze, protože nevěřím, že je ti lidé dostanou do ruky. Tady se mi líbilo, že opravdu pána vyzvednu, půjdu s ním a uvidím, jestli z toho má radost. Přišlo mi to hezčí. Je mi hrozně líto, že na důchodce nikdo nemyslí. Přitom to většinou jsou ti nejhodnější lidi,“ vysvětluje „Ježíškova vnučka“ Sabina Jirkovská.

Líbilo se jí, že měl Arnošt skromné, jednoduché přání, které není obtížné vyplnit. S sebou vzala do zoo kamarádku Věru Šiborovou.

„Je to sympaťák, jsem z něho nadšená. Je vtipný, milý, hodný. Jsem ráda, že se mu tady líbí,“ řekla Šiborová.

Výlet nebyl poslední

Pan Arnošt se vyučil zámečníkem. „Hodně jsem sportoval, dělal jsem zápas, kuželky, fotbal,“ vypráví. Všichni jeho kamarádi už umřeli, a tak neměl nikoho, kdo by ho do zoo vzal. „Bohužel jsem sám.“ Z návštěvy zoo byl nadšený, nejvíc se mu líbily opice, i když zrovna nevoněly. „Smrděly, to dost.“

Jeho průvodkyně Sabina Jirkovská slíbila, že se s Arnoštem domluví a naplánují další podobný výlet.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.