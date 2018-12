Akce Ježíškových vnoučat v Bechyni vyvolala vzpomínky na záchranu zvonu

Velkým problémem ale bylo, kam takový zvon ukrýt. „Na naší zahrádce byla velká hranice z pařezů jako rezerva pro topení, tak dospěli k názoru, že by zvon mohli dát pod ty pařezy, že to nikdo nebude rozebírat. Tak se do toho dali, sami hranici rozházeli a vykopali tam jámu,“ dodal. Zvon takto přežil válku a poté se vrátil do kapličky. | Foto: Miroslav Tichák | Zdroj: Český rozhlas



Zvony z celých jižních Čech zněly v pátek odpoledne domovem pro seniory v Bechyni. Redaktor Českého rozhlasu Jan Kopřiva a technik Marek Svoboda přijeli obyvatelům ukázat jaké to je, když spolu nahrávají hlasy jihočeských zvonů do rozhlasového cyklu. Bechyně 14:11 16. prosince 2018

Akce byla také jedním z dárků projektu Ježíškova vnoučata. A protože zvony bývaly vždy těsně spjaté se životem lidí na vesnicích a ve městech, zazněly vedle jejich tónů také vzpomínky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S Ježíškovými vnoučaty byl v Bechyni Jan Kopřiva

Jan Kopřiva prozradil, že nejstarší dochovaný zvon v této zemi mají ve Zdíkovci. „Pochází z let 1255 až 1260. O tom, že tam mají tak starý zvon, v podstatě ani nevěděli. Ve válečném roce 1916, kdy byla jedna z rekvizičních vln, byl zvon papírově odepsán, byl vykázán jako snesený z věže a další jeho osudy nebyly známy,“ řekl.

Zatímco o zvonu ve Zdíkovci se ještě neví, kdo jej zachránil, jinde to vědí. Zvony bývaly totiž srdcem a duší mnoha obcí a měst a lidé pro jejich záchranu mnohdy hodně riskovali.

Vzpomínku na záchranu jednoho zvonu má Jan Cícha, který pochází z Vyhnanic. „Za první světové války zvony sbírali a dělali z nich kanóny. Když se u nás dozvěděli, kdy pro zvon mají přijít, tak se dohodli dva sousedé, jeden z nich byl můj děda, že ho schovají,“ vyprávěl.

Velkým problémem ale bylo, kam takový zvon ukrýt. „Na naší zahrádce byla velká hranice z pařezů jako rezerva pro topení, tak dospěli k názoru, že by zvon mohli dát pod ty pařezy, že to nikdo nebude rozebírat. Tak se do toho dali, sami hranici rozházeli a vykopali tam jámu,“ dodal. Zvon takto přežil válku a poté se vrátil do kapličky.

Za druhé světové války už to podle Jana Cíchy nebylo tak jednoduché. „Tihle dva už nežili a žádný takový hrdina se nenašel, takže zvon sebrali. Zvony shromažďovali někde v Praze a shodou náhod tam jeden místní měl syna jako profesora na nějaké škole. Tak ten dostal za úkol, aby zvon našel, což se mu skutečně podařilo, dovezl ho tramvají na nádraží a poslal vlakem,“ vzpomněl. Zvon je ve Vyhnanicích dodnes.

Akce v Bechyni ukázala, že Ježíškovým vnoučetem může být kdokoliv a dárkem prakticky cokoliv, třeba i pár hřejivých slov, které vyvolají vzpomínku z mládí.

Do projektu Ježíškova vnoučata se bechyňský domov pro seniory zapojil už loni. „Bylo to velice úspěšné, letos jsme pokračovali a myslím, že mediální dosah je ještě větší. Zájem o vyplnění přání klientů byl obrovský,“ doplnila pracovnice domova Marie Ondřichová.