Sdružení Hafík pomáhá seniorům canisterapií. Služby poskytuje i díky příspěvku od Ježíškových vnoučat

Pětiletá fenka australského ovčáka Bonnie je v třeboňském domově pro seniory vždycky vítanou návštěvou. Se svojí paničkou Klárou Pumprovou tam dochází každých 14 dní, aby potěšila klienty. Možné je to i díky příspěvku, které canisterapeutické sdružení Hafík získalo z veřejné sbírky Ježíškových vnoučat. Ježíškova vnoučata České Budějovice 20:28 10. listopadu 2022

Klára Pumprová je dobrovolnice z terapeutického sdružení Hafík. S ní je pětiletá fenka australského ovčáka, Bonnie. „Už od malička je to klidná, vyrovnaná a komunikativní fenka,“ říká Klára.

Poslechněte si celou reportáž

Nyní si Bonnie užívá přízeň klientky domova, paní Marty. Ta také mívala psy. „Já měla pejsků. Poslední se jmenovala Ťapinka. Měla jsem jí 13 let a byla jako dítě,“ vzpomíná.

„Pletla jsem, měla jsem nohy na židli a ona mi u nich ležela. Pak už jsem měla strach, abych jí nevypíchla oko, tak jsem jí dávala na hlavu takový klobouček,“ pokračuje.

Klára s Bonnie chodí do domova pravidelně. Nyní fenka nadšeně očekává piškot, který paní Marta už vytahuje z nádoby.

Na Bonnie jde vidět, že má z klientů radost a má ráda hlazení. A samozřejmě pak nejlepší je tečka na konec v podobě pamlsku. „Z toho má asi největší radost, viď Bonnie?“ otáčí se Klára na fenku.

I ona jako dobrovolnice navazuje intenzivní kontakt s klienty. „Je to pro mě nádherný zážitek, protože jak jste mohli slyšet, tak klienti z toho mají pozitivní pocity. Vzpomínáme a povídáme si a oni mají velkou radost, že se můžou pomazlit a vidět se s pejskem,“ pokračuje.

„Je to hodně emotivní, ale pozitivním způsobem, takže si to užívám i já,“ dodává.

Sdružení Hafík

Podle koordinátorky Ludmila Cimlová má terapeutické sdružení Hafík desítky dobrovolníků a hledá další. „Většinou lidé říkají, že chtěli spojit práci se svým psem s pomocí ostatním lidem,“ vysvětluje.

Domov seniorů Třeboň není jediné místo, kam dochází dobrovolníci sdružení.

„Dochází jak do zařízeních sociální péče, jako právě jsou domovy pro seniory, tak třeba i například do chráněných bydlení nebo jiných sociálních zařízení, ale třeba i do školských zařízení, jako jsou mateřské školky, základní školy, ale i do zdravotnických zařízení, například do nemocnic,“ popisuje Cimlová.

Canisterapeutické sdružení Hafík působí celorepublikově, nejvíc dobrovolníků má ale v Jihočeském kraji.