Doufám, že jsme jim s Jiřinou udělali radost, věřil Gott. Dárkem jsem ještě nikdy nebyla, smála se Bohdalová

„Mým velkým snem je vypít si kávu s panem Karlem Gottem. Buchty upeču,“ přála si paní Jiřinka z domova pro seniory v Onšově na Pelhřimovsku. S Jiřinou Bohdalovou se pak chtěl setkat třeba pan Jirka, který celý život miloval všechny filmy, ve kterých hrála.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ježíškova vnoučata už splnila přes 10 tisíc přání. Senioři se dočkali i Gotta s Bohdalovou. Na místě natáčel Vojtěch Koval

Kdyby se měli Karel Gott a Jiřina Bohdalová setkat se všemi seniory, kteří si to v projektu Ježíškova vnoučata přáli, trvalo by jim to poměrně dlouho.

Český rozhlas proto sezval seniory do své hlavní budovy v pražské Vinohradské ulici. Dorazili například penzisté z Nového Strašecí na Rakovnicku nebo Chotěšova na Plzeňsku. A zhruba třicítka seniorů se těšila, až Gott a Bohdalová přijedou.

„Těším se velmi. Nejsem nervózní, byla jsem včera a předevčírem, měla jsem strach z cesty, když mám hendikep, že jsem na vozíku, ale cesta proběhla dobře. Cítím se výborně,“ říká 77letá paní Marie z domova důchodců v Kůsově.

Starší dámy se dokonce upravovaly, aby byly ještě krásnější, a zároveň přiznávaly, jaký je Karel Gott fešák. Paní Jiřinka pak napekla dokonce 100 buchet, které zpěvák ochutnal, a byly prý výborné.

S Gottem a Bohdalovou si nejprve povídal ředitel zpravodajství a moderátor Jan Pokorný. Oba hosté sršeli vtipem, až se na tvářích lidí v hledišti objevily slzy smíchu. A senioři se poté mohli zeptat i na všechno, co je zajímalo.

Zpěvák Karel Gott na setkání se seniory v Českém rozhlase | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Že jsou pro někoho dárkem, brali oba umělci velmi vážně. „Je to velká zodpovědnost, protože dárek může zklamat, a to je potom smutné na dost dlouho. Nebo může na hodně dlouho potěšit. Doufám, že jsme jim s Jiřinou udělali radost,“ říká Karel Gott.

Dobrý pocit ze setkání měla i Jiřina Bohdalová. „Dárkem jsem ještě nikdy nebyla, ačkoli za mlada jsem byla dáreček, jak se říká. Myslím, že je to opravdu hezký nápad, protože lidé se v předvánočním čase rádi sdružují, a to je hezké. A měli by na sebe být hodní přes celý rok,“ doplňuje herečka.

Většina seniorů si splnila sen a své oblíbence viděla vůbec poprvé naživo. Někteří ale zavzpomínali na dřívější setkání. „Pamatuji si ji, když točila pivo ve Strakonicích. Jiřinka si vzpomněla a napsala mi věnování,“ pochvalovala si paní Marta z domova důchodců v Kůsově na Šumavě.

Jak Gott, tak Bohdalová rozdali seniorům a seniorkám podpisy a s některými se také vyfotili.

Zpěvák Karel Gott a herečka Jiřina Bohdalová na setkání se seniory v Českém rozhlase. Moderoval ředitel zpravodajství Jan Pokorný. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Pokud si žádné nevyberete, můžete třeba přispět na dražší dárky přes portál Slevomat. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata doplňoval také tematický týden o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se zaměřil na problematiku stáří a stárnutí populace. Na serveru iROZHLAS.cz si můžete seriál pod označením Země seniorů připomenout.