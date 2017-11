Ježíškova vnoučata už seniorům plní první přání. Přidávejte další, vyzývá pečovatelské domy Český rozhlas

Ježíškova vnoučata si během jediného dne zarezervovala 2,5 tisíce přání seniorů a seniorek. To je téměř devadesát procent dárků nebo zážitků pro starší lidi z domovů pro seniory a dalších zařízení. Klient v Telči tak už může luštit své osmisměrky a další se raduje z darované bižuterie. Prosíme domovy po celém Česku, aby přidávaly další přání. Ježíškova vnoučata Humpolec 10:30 15. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Anna Matalová miluje Brno a knihy o zvířatech. Uplynulo jen pár dní a od Ježíškových vnoučat jí přišlo tohle všechno. | Zdroj: Český rozhlas

Radost velkého hokejového fandy Pavla, který se chce po letech podívat na utkání, nebere konce. A svou radost šíří po chodbách dál.

Senioři se díky Ježíškovým vnoučatům těší na Vánoce. Natáčela zakladatelka projektu Olga Štrejbarová

„Už se moc těším. Kdybyste viděla, jaké byly loňské Vánoce, to ani nebudu říkat. Byla to hrůza,“ říká pan Pavel s tím, že díky Ježíškovým vnoučatům se letos na Vánoce těší.

A své nadšení šíří i mezi ostatní seniory. „Mezi klienty o tom nadšeně vypráví a ostatní se začínají chytat. Když vidí konkrétního člověka, svého vrstevníka, že je z toho nadšený a těší se z toho, tak je to něco jiného, než když mezi ně půjde personál,“ popisuje Silvie Rokosová, sociální pracovnice humpoleckého domova pro seniory.

Český rozhlas se snaží oslovovat další domovy, aby vkládaly přání seniorů. Spojte se s námi přes e-mail vnoucata@rozhlas.cz. Silvie Rokosová potvrzuje, že to funguje.

„Jak se to objevilo, tak už je to zamluvené. Hned se lidé ptají: Co konkrétně můžu koupit? Co by se paní nejvíc líbilo? Z čeho by měla největší radost?“ přibližuje sociální pracovnice.

„Měla jsem obavy, že tam zůstanou přání klientů viset. A bude to pro ně zklamání, ale vůbec. Ještě mám v hlavě asi čtyři klienty, které bych chtěla oslovit,“ plánuje Rokosová.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.