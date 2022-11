Pantofle, vozík nebo skok s padákem. Ježíškovým vnoučatům přišlo letos už 10 000 přání

Zpěvačce Mariah Carey zamítli patent na značku ‚Královna Vánoc‘, nárokují si ji i další umělkyně

„Dárky pod stromečkem mě nezajímají, na Vánoce chci jen tebe,“ zpívá Mariah Carey v písničce All I Want For Christmas Is You. Teď se ale rozhodla, že chce také patent na titul Queen of Christmas.