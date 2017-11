Ježíškova vnoučata pozvala seniory do divadla. Sto se jich sjelo do Prahy na zvláštní představení

„Dnes nás napadlo, že bychom Vám rády věnovaly 100 lístků.“ Tak začínal email, který přišel do Českého rozhlasu. Seniorům z projektu Ježíškova vnoučata se tak splnilo další přání. A to i přesto, že si o ně třeba vůbec nenapsali. Stovka z nich se proto v sobotu sjela do pražského Divadla U Hasičů na Charitativní den pro babičky a dědečky.

