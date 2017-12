Splněné přání bývalého trenéra. Viděl trénovat hráče oblíbené Viktorky, po letech si opět kopl do míče

Osmdesátiletého Jaroslava Holého trápí už 21 let Parkinsonova choroba. Navíc už moc nechodí, pohybuje se proto především na vozíku.

Dříve ale býval fotbalovým trenérem, proto chtěl vidět hráče svého oblíbeného týmu Viktoria Plzeň při tréninku. A to se mu splnilo. Nejenže se ale podíval na fotbal, vyfotografoval se také s hráči a oblékl červenomodrý dres s číslem 80 na zádech.

„To je bomba,” neskrýval Holý dojetí. „Je to dárek k Vánocům i pro mě,” pochvalovala si jeho manželka, která ho na stadion doprovodila.

„Na hřišti se mě štěstí vždycky drželo,” vzpomíná mezitím Holý. A své štěstí si mohl znovu vyzkoušet. Společně s hráči fotbalové Viktorky si párkrát kopl do míče.

„Levou nohou to neumím, tak pravou,“ připravuje se Holý a následně kope do balonu. Fotbal přitom hrál naposledy s vnuky, když byli malí. Dnes jim je už přes třicet let.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Pokud si žádné nevyberete, můžete třeba přispět na dražší dárky přes portál Slevomat. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata doplňoval také tematický týden o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se zaměřil na problematiku stáří a stárnutí populace. Na serveru iROZHLAS.cz si můžete seriál pod označenímZemě seniorů připomenout.