Pět set metrů pod zem na vozíku. Server iROZHLAS.cz splnil přání bývalému horníkovi, který chtěl do dolu

Alespoň ještě jednou se podívat do dolu, znělo přání pana Gerharda Trägera (76 let) z domova v Mariánské u Jáchymova. Bývalému horníkovi ho díky projektu Ježíškova vnoučata splnili redaktoři serveru iROZHLAS.cz, kteří pro Gerharda zařídili návštěvu dolu Svornost. Muž upoutaný na vozík tak sfáral 500 metrů pod zem a zavzpomínal na práci, kterou dělal přes 40 let.

