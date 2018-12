Ježíškova vnoučata a swing. Zpěvák Jan Smigmator si pro seniory připravil speciální koncert

Swingové klasiky i vánoční písničky zazpívá Jan Smigmator v rámci takzvaného projektu Sinatrology stovce seniorů a padesáti Ježíškovým vnoučatům. „Myslím, že bude hezké, že se senioři potkají s těmi, kteří ten projekt celý řídí, pomáhají ho rozhýbat a poslat do všech koutů České republiky,“ popisuje Radiožurnálu. Praha 10:21 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pasáž Lucerna v Praze. | Foto: Filip Jandourek

Za nápadem stojí Smigmátorův kamarád Ladislav Blažek z firmy Blažek. „Láďa Blažek přišel s tím, že se mu projekt Ježíškova vnoučata líbí a že by rád koupil vstupenky seniorům z domovů důchodců, pozval je na koncert a tím pádem se také stal Ježíškovým vnoučetem.

„Je to zážitek, který mohou sdílet se svými přáteli. To je věc, kterou obecně, nikdy nikdo nikomu nevezme,“ vysvětluje, proč se do projektu zapojil Ladislav Blažek.

Na koncertu nebude Jan Smigmator zpívat sám, pozval si spoustu hostů a vybíral je podle jednoduchého pravidla - musí milovat swing.

„Společně se mnou se na scéně představí Dasha, moje rozhlasová kolegyně z Dvojky. Dalším hostem bude Leona Machálková. Pozvání přijala i nadžánrová violoncellistka Terezie Kovalová, která bude nejen hrát na violoncello, ale bude i zpívat. Posledním hostem bude úžasný londýnský zpěvák Atilla Hussein,“ popisuje Jan Smigmator.

Vzpomínky

A samozřejmě nemůže chybět ani bigband Felixe Slováčka. Podle Ladislava Blažka je symbolický i výběr místa pro koncert.

„Lucerna je tady velmi dlouho a věřím, že někteří, a možná i většina, seniorů, které obdarujeme, tu někdy byli a že si třeba zavzpomínají a že to v nich vyvolá hezké vzpomínky na mládí, když tam třeba chodili,“ dodává Ladislav Blažek.

„Přestože nevím, kteří senioři přijedou, a odkud. Už vím přesně, jak se budou tvářit, až tuhle muziku budou poslouchat. Má totiž oproti jiným žánrům neskutečný dar, že jakmile se na scéně začne swingovat, tak se všichni začnou usmívat,“ uzavírá Jan Smigmator.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt loni zaujal i Český rozhlas, který se poprvé spojil se sociálními pracovníky domovů. Ti pak sepsali s klienty jejich vánoční přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba lidí, aby je dokázali splnit.