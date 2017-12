Ježíškova vnoučata potěšila o víkendu přes 2000 seniorů. Potkali své oblíbené zpěváky

Ježíškova vnoučata už splnila přes 12 500 přání osamělých seniorů a seniorek. A přes tisíc dalších přání se ještě plní. Když se ale vrátíme k víkendu, tak se na 46 akcích po celém Česku bavilo 2250 lidí.

„Strašně jsem se na to těšila. Dopadlo to dobře, výborně,“ hodnotí koncert operetního zpěváka Karla Bláhy jedna ze seniorek domova ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově na Sokolovsku.

„Jsem spokojená, na jeho koncerty jsem chodila v Praze do Lucerny. Domluvili jsme se jako parta a jeli jsme,“ dodává další.

Dokonce celý sbor mladých studentek pak zazpíval seniorům v ostravském domově Slunečnice. „Každá tato akce je přínosem. Senioři jsou strašně rádi, když někdo mladší přijde mezi ně,“ poznamenal ředitel domova Radek Baran.

Také sboristky, studentky sociální školy, si možnost vidět takto v reálu, co seniory potěší, pochvalovaly. „Sama jsem ráda, že tady mohu vystupovat. Mám dobrý pocit z toho, že dělám něco pro ostatní. Hodně to pro mě znamená. Je něco jiného se to učit teoreticky a pak to vidět v praxi,“ řekla dvacetiletá Alena.

Do šumavských Horažďovic pak přijela skupina Spiritual Kvintent, kterou si místní senioři přáli jako vánoční dárek. „Můžeme jim poskytnout něco, na co bychom nikdy nedosáhli. Spiritual Kvintent by nás asi sám o sobě nikdy nenavštívil. Takže pro nás je to opravdu velký dárek,“ říká zástupkyně Charity Horažďovice Šárka Čáňová.

„První písnička mě rozbrečela, bylo to moc krásné,“ hodnotí jedna ze seniorek, která si Spiritual Kvintent přišla poslechnout.

V domově u Biřičky v Hradci Králové se pak zpívalo. Český rozhlas Hradec Králové tam natáčel svůj vánoční koncert.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Pokud si žádné nevyberete, můžete třeba přispět na dražší dárky přes portál Slevomat. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata doplňoval také tematický týden o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se zaměřil na problematiku stáří a stárnutí populace. Na serveru iROZHLAS.cz si můžete seriál pod označenímZemě seniorů připomenout.