Vzalo mě to za srdce, říká Ježíškovo vnouče Leoš Mareš. Seniorce koupil elektrický invalidní vozík

V malé společenské místnosti se sešly všechny obyvatelky zdejšího domova v Horní Suché. A paní Zdenička je samozřejmě uprostřed. Přijelo za nimi jedno z Ježíškových vnoučat moderátor, herec a zpěvák Leoš Mareš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak jedno z Ježíškových vnoučat, Leoš Mareš, přijelo navštívit paní Zdeničku, které koupil elektrický invalidní vozík.

„Vzalo mě to za srdce už loni. Je to skvěle vymyšlené, název je chytlavý. Prostě skvělý projekt a bylo mi potěšením, že jsem se ho mohl zúčastnit,“ řeklo Radiožurnálu jedno z tisíců Ježíškových vnoučat Leoš Mareš.

„Viděl jsem tam ten elektrický invalidní vozík, tak jsem to odkliknul a i kdyby nebyl ten příběh tak tklivě popsán, tak bych si ho vybral. Takže to nakonec tady dopadlo. Je to příjemný bonus, takový přídavek,“ dodal Mareš.

Na větší dárky, které si senioři přejí, jako jsou elektrické invalidní vozíky, televizory, notebooky, dovolené a další, můžete přispět i na stránkách Slevomat.cz. Na jednotlivé dárky zatím dalo peníze už téměř 3000 Ježíškových vnoučat, kterým se tak podařilo společně splnit pět velkých přání.

Zdeničku k napsání přání přiměly sociální pracovnice. „Já jsem jí říkala: To nemůže projít. Vozík. Kdo mi koupí vozík? Jsem brečela, jak jsem to viděla. Teď už mi to trochu dolehlo. Je to fakt hodný pán,“ popisuje paní Zdenička, která chce teď pilně trénovat řízení vozíku tak, aby si na jaře mohla naplno užít zdejší zahradu.

Ježíškovým vnoučetem se můžete stát i vy. Je to jednoduché. Stačí jít na webovou stránku Jeziskovavnoucata.cz, vybrat si přání a začít ho plnit.