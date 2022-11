Od Ježíškových vnoučat dostal harmoniku. ‚Byla to láska na první pohled,‘ říká muzikant

V domově už chystají i hudební vystoupení. „Nacvičujeme na vánoční besídku, už se pilně připravujeme,“ popisuje pečovatelka Hedvika Marková.

Ostatní klienti jsou rádi, že jim pan Anděl dělá hrou na harmoniku radost, rádi si s ním zazpívají. „Jsme spokojení, zpívá hezky a my zpíváme s ním,“ říká paní Jaroslava.

Pan Anděl se na harmoniku naučil hrát v dětském domově. „Harmoniku jsem si vybral z jednoho důvodu. Byl jsem v dětském domově a tam jsme měli jednoho vychovatele, který učil děti v hudební škole, a právě on mě na harmoniku naučil. Hraju na ni od roku 1973. Harmonika byla láska na první pohled,“ vzpomíná muzikant.

„Z dárku od Ježíškových vnoučat mám radost, moc mě to potěšilo. Ještě teď mě dojímá, leží mi to na srdci,“ usmívá se.

Vítaný projekt

Harmonika stále vypadá jako nová. „Když je zaprášená, vezmu hadřík a vyleštím ji. Kdyby se do ní dostal prach, špatně by to hrálo. To nemůžu dopustit, je to fungl nový nástroj a jsem s ním moc spokojený,“ dodává pan Anděl.

S harmonikou nevystupuje ale jen v domově, chodí s ní hrát do kempů i do nedalekého hotelu. „Hraje vždy osobně všem zaměstnancům i všem ostatním, když mají narozeniny nebo svátek. Všichni ho tu znají,“ upřesňuje sociální pracovnice Daniela Kolmanová.

Projekt Ježíškova vnoučata je mezi zaměstnanci velmi oblíbený. „Vítáme to, máme spoustu klientů, kteří nemají žádnou rodinu, nikoho, kdo by je navštěvoval a kdo by jim o Vánocích mohl udělat radost. Mohou si něco přát a někdo jim to splní, pro klienty je to úžasné,“ dodává pečovatelka.

„Ježíškovým vnoučatům mockrát děkuji, že mi harmoniku darovali, vždy to bylo mé přání. Budu jim vděčný do konce života,“ uzavírá pan Anděl.