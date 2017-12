Sláva Ježíškových vnoučat doletěla až k papeži Františkovi. Paní Jarmile ve Vatikánu věnoval růženec

Ježíškova vnoučata plní další přání, a to i ta zdánlivě nesplnitelná. Třiaosmdesátiletá paní Jarmila z třebíčského domova pro seniory si napsala o setkání s papežem Františkem. Chtěla ho spatřit na vlastní oči. I tohle přání Ježíškova vnoučata zařídila – do Vatikánu paní Jarmilu vyslala i s pečovatelkou Evou. Navštívily generální audienci u papeže. Ježíškova vnoučata Praha/Vatikán 19:35 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třiaosmdesátiletá paní Jarmila (vlevo) na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu | Foto: Mária Pfeiferová | Zdroj: Český rozhlas

„Musím vám popsat, co se stalo. Sedíme s Jarmilou v aule Pavla VI., držíme se za ruce a celé se třeseme, protože se před malou chvilkou svatý otec pozdravil se mnou i s paní Jarmilou,“ hlásila Radiožurnálu redaktorka Mária Pfeiferová, která byla s paní Jarmilou a její pečovatelkou přímo na místě.

„Požehnal jí, objal ji a díky českobudějovickému biskupu Vlastimilu Kročilovi se dozvěděl i o projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Takže to, v co jsme všichni doufali a věřili, se skutečně stalo před pár minutami,“ líčila přímo z Vatikánu.

Paní Jarmila do poslední chvíle nevěřila, že se její přání stane skutečností.

„Říká, že jí to všechno stálo za to, přece jenom je to náročné – jsme v Itálii, velmi daleko, paní Jarmila musí plno úseků absolvovat pěšky, bolí ji nohy a je unavená. Ale říká, že to stálo za to. Byla i obdarována, od svatého otce dostala růženec. Ten chce dát jako dárek své dceři k Vánocům," dodala redaktorka.

Třiaosmdesátiletá paní Jarmila (vlevo) se ve Vatikánu setkala s papežem Františkem | Foto: Mária Pfeiferová | Zdroj: Český rozhlas

Audience byla kvůli špatnému počasí přesunuta ze svatopeterského náměstí do auly svatého Pavla.

„Její kapacita je podle informací z velvyslanectví 12 tisíc lidí – nejdříve to vypadalo, že nebude zaplněna, ale těsně před začátkem, když svatý otec vstupoval, krátce před desátou byla aula téměř zcela zaplněna," popsala.

Generální audience udílí papež František pravidelně. Každá z nich je jedinečná papežovou promluvou, kterou vždy věnuje aktuální situaci.