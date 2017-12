Obyvatelé domova seniorů v Pelhřimově mají rádi muziku. Není proto divu, že i jeden jejich společný vánoční dárek byl hudební. Díky Ježíškovým vnoučatům jim přijeli zahrát na dudy a další ne zcela běžné nástroje jako píšťaly a fujara manželé Ondřej a Lucie Tryhukovi. Koledy si s nimi senioři i zazpívali. Ježíškova vnoučata Pelhřimov 13:55 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ježíškova vnoučata zahrála v Pelhřimově koledy | Foto: Petra Kratochvílová

„Strašně ráda pomáhám. Dosud jsem pomáhala hlavně dětským domovům, kupovala jsem hračky. Letos jsem na facebooku objevila Ježíškova vnoučata a strašně mě zaujalo udělat radost i seniorům. Společně s mamkou a s mým manželem jsme se domluvili, jsme tady a jsem za to hrozně ráda,“ přibližuje Eva Koudelová z Brtnice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ježíškova vnoučata zahrála v Pelhřimově koledy. 'Úžasné, mám úplně jinou náladu,' radoval se senior. Natáčel Jaroslav Skalický

Stala se jako tisíce dalších Ježíškovým vnoučetem. Seniorům z domova v Pelhřimově zaplatila dudácké vystoupení.

„Darovat někomu zážitek je pro mě hrozně moc a hlavně je pro mě důležitý i ten čas, který můžu s někým strávit,“ vysvětluje.

„Chtěla bych poprosit všechny, kdo mají své rodiče a prarodiče v domovech pro seniory, aby za nimi často jezdili a nenechávali je samotné, protože ten čas už se nevrátí,“ doplňuje Koudelová.

Úžasné a krásné

„Skutečně byli úžasní, člověk při tom pookřeje. Má pak jinou náladu, úplně jinou. Je mi 94 let, jsem více zamlklý. Ale teď jsem v síle,“ říká jeden z přihlížejících seniorů. „Bylo to krásné a k Vánocům se to úplně hodilo,“ doplňuje seniorka.

Senioři dostali letos pod stromeček jak větší společné dárky, tak i menší pro každého zvlášť.

„V rámci společných přání jsme dostali toto vystoupení a předplatné místního deníku. Potom byla i řada individuálních přání, kdy jeden pán dostal třeba deku, paní dostala pleťový krém nebo knihu Boženy Němcové. Všichni měli velikou radost. Ještě nějaká přání čekáme,“ popisuje ředitelka domova pro seniory Petra Kratochvílová.

Ježíškova vnoučata zahrála v Pelhřimově koledy | Foto: Petra Kratochvílová

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Pokud si žádné nevyberete, můžete třeba přispět na dražší dárky přes portál Slevomat. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata doplňoval také tematický týden o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se zaměřil na problematiku stáří a stárnutí populace. Na serveru iROZHLAS.cz si můžete seriál pod označenímZemě seniorů připomenout.