Miluje plavání, do bazénu se roky nedostala. 'Bylo to bezva, po tolika letech,' chválí splněné přání

„Jestli to vůbec zvládnu. Nevím. Ve vodě jsem nebyla strašně moc let, možná deset. Pět roků jsem v domově a už předtím jsem dlouho doma nemohla chodit,“ přibližuje pro Radiožurnál pětasedmdesátiletá paní Hana.

K Vánocům si moc přála plavat a Ježíškova vnoučata jí to splnila. „Jsem šťastná, že v 75 letech si ještě dovolím jít po tolika letech do bazénu. Je to splněné přání, že jsem vůbec dokázala něco v té vodě udělat,“ říká seniorka.

Dárkyněmi jsou dvě ženy. „Mám obrovskou radost, protože jsem vůbec netušila, že to půjde takhle snadno. Samozřejmě moc děkujeme, že se tady o ní v rehabilitačním ústavu postarali a ukázali jí, co by měla dělat,“ podotýká jedna z nich Jana Peroutková.

Pětasedmdesátiletá paní Hana v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem překvapená, že si teď lehla na záda a plavala pozadu, protože říkala, že to nikdy nezkoušela. Takže zažila i nějaké své poprvé,“ dodává.

Nadšená je i druhá dárkyně Dagmar Zemanová. „Když vidím paní, jak to prožívá, prožíváme to s ní. Ježíškova vnoučata jsou úžasný projekt,“ doplňuje.

A paní Hana si plavání opravdu pochvaluje. „Bezva, bezva, po tolika letech jít do bazénu a připomenout si mladší léta,“ popisuje a zároveň děkuje oběma dárkyním.

Ježíškova vnoučata a Země seniorů Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata tento týden doplní seriál o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se během něj zaměří na problematiku stáří a stárnutí populace. Seriál poběží od 27. listopadu do 3. prosince na všech stanicích. Na serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat pod označením Země seniorů.