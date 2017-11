Ježíškova vnoučata plní vánoční přání. Obyvatelka Domova seniorů v Drhovli na Písecku chce do televize

Úkolem vnoučat bývá nejčastěji svoje babičky a dědy trochu pozlobit nebo rozptýlit. Ježíškova vnoučata mají trochu náročnější úkol splnit přání starých a mnohdy i opuštěných lidí. Aby se o Vánocích dostalo na co možná nejvíc seniorů, přihlásil se do projektu Českého rozhlasu i domov pro seniory v Drhovli na Písecku. Drhovle 18:30 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Ježíškova vnoučata. Předávání dárků seniorům v roce 2016 | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

„Já si přeji akorát žiletky, abych se mohl oholit a nestrašil tady ostatní takhle zarostlý,“ zní prosba pro Ježíškova vnoučata od dvaaosmdesátiletého Josefa Bašty z domova seniorů Světlo v Drhovli na Písecku. Tamní domov pro seniory je tak jedním z dalších, který se přihlásil do projektu Českého rozhlasu na splnění vánočních přání pro staré a osamělé lidi.

Sedmaosmdesátiletá Marie Olžbauerová má pro Ježíškova vnoučata přání odlišného rázu. „Ráda bych se podívala do televize. Abych jim to tam trošku zkritizovala, protože jsem tam sama 25 let pracovala,“ odpověděla Radiožurnálu s úsměvem Marie Olžbauerová.

S nápadem zapojit se do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata přišla vedoucí sociálně aktivizačního úseku v domově seniorů Martina Koláříková. „My se samozřejmě snažíme jako domov plnit našim klientům nejrůznější možná přání. Je zde ale spousta klientů, jejichž přáníčka nejsme schopni z nejrůznějších důvodů splnit. Proto jsme se přihlásili do tohoto projektu,“ vysvětluje Kolaříková

Ani obyvatelé domova pro seniory Světlo nemyslí jenom na sebe a chtějí o Vánocích obdarovat někoho dalšího. Proto s aktivizační pracovnicí Evou Ešlerovou pravidelně navštěvují dílnu, kde pod jejím dohledem vyrábějí nejrůznější předměty. „Tady paní bude vyrábět dárečky na stromeček. Budou to dřevění andělíčci,“ přiblížila pro Radiožurnál náplň práce seniorů Ešlerová.

Jejich ručně vyráběné andělíčky dostanou už v prosinci děti z mateřské školy v Miroticích. „Zpívají nám tady a čas od času pro nás mají nějaký program. My pro ně zase vyrábíme různé drobnosti. Vzájemně si takhle děláme radost,“ uzavřel pro Radiožurnál Josef Bašta.