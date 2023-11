Ovoce i maso. Ježíškova vnoučata seniorům rozvážejí potraviny, které by si jinak nemohli dovolit

Ježíškova vnoučata se spojila s Nadačním fondem Příběhy a společnými silami kupují dvěma stovkám seniorům v tíživé situaci čerstvé potraviny. Seniorům, kteří často musí vyžít jenom s nízkým důchodem, přivážejí domů zboží, které by si jinak nemohli dovolit. Své o tom ví třeba paní Václava z Přelouče. Přelouč 23:29 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senior vybaluje nákup potravin | Zdroj: Shutterstock

„Tady máte chlazené, s tím hned do ledničky.“ Na kuchyňském stole přeloučské seniorky Václavy Šmídové právě přistál nákup za dva tisíce korun. Seznam věcí je bohatý, vedle baleného mletého masa, kuřecích prs a klobásy je to i hroznové víno, těstoviny, banány, zelenina, ale také prací prášek, jar a další zboží. „Někomu, kdo nezažil, jaké to je nemít peníze, se to nedá ani popsat,“ dojímá bohatá nadílka seniorku.

Vdova žije v panelovém domě v bytě 2 plus 1. Většina jejího důchodu padne na úhradu nájmu a energií. Na jídlo jí podle jejích vlastních slov zbývají jen dva tisíce korun na měsíc.

Teď si může jídelníček zpestřit tím, co si běžně v potravinách nekupuje. „Když přijdete do krámu, tak tam stojíte a počítáte – můžu si vzít ještě tohle? Drahé potraviny, drahé věci… Když přijdu k řezníkovi a vidím ty ceny, tak si koupím jeden plátek a jdu,“ vysvětluje seniorka.

S nápadem dovážet potraviny osamělým seniorům přišla nedávno scenáristka, režisérka a novinářka Silvie Dymáková. Založila Nadační fond Příběhy a za pomoci Ježíškových vnoučat dělají radost seniorům starším 70 let.

„Od začátku si zakládáme na tom, že čerstvé nákupy nakupujeme za peníze od dárců a tady se dostáváme právě k podpoře Ježíškových vnoučat. Nadační fond Českého rozhlasu nám dal úžasný dar, díky kterému můžeme v roce 2023 nakoupit potraviny pro dvě stě seniorů,“ říká Dymáková.

‚Srdcová záležitost‘

Spojkou mezi Nadačním fondem Příběhy a seniorkou Václavou je Martin Konečný. Povoláním kameraman si nedávno doplnil sociální vzdělání a seniorům dováží potraviny napříč republikou.

„Pro mě je to srdcová záležitost, když vidím, jak jim září oči a potěší je to. Člověk si s nimi popovídá, pohladí je, je to úžasné,“ říká Martin a paní Václava doplňuje: „Je. Pro mě je to pomoc na měsíc,“ vypráví Konečný.

Nadační fond Příběhy vyhledává příjemce pomoci různými způsoby. Kontakty shání od známých, sociálních pracovníků, úředníků a starostů nebo i na sociálních sítích.

Tady v Přelouči to ale zafungovalo opačně, potvrdila Hana Kutílková z odboru sociálních věcí města Přelouče. „Vyhledala jsem si nadaci na internetu. Úžasné bylo to, že jsem napsala email a paní Dymáková mě obratem kontaktovala, protože ji příběh mého klienta oslovil a uznala, že je nutné pomoct.“ Úřednice Hana Kutílková navíc u každé donášky jídla pomáhá. Zná adresy, příjemce a jejich příběhy.