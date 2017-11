Přání z Ježíškových vnoučat rychle mizí. Senioři chtějí deky, setkání s prezidentem i dávnou láskou

Český rozhlas v pondělí v 13.11 spustil registraci do projektu Ježíškova vnoučata. V něm lidé plní vánoční přání seniorům z domovů důchodců po celé České republice. Nejtajnější touhy sahají od skromnějších, jako jsou deky nebo kusy oblečení, až po plavbu pro dva po Karibiku. Krátce před 17. hodinou už bylo 81 procent přání rozebraných. Ježíškova vnoučata Česká republika 16:50 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Ježíškova vnoučata. Předávání dárků seniorům v roce 2016 | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Mezi přáními z Ježíškových vnoučat převládají žádosti o oblečení, laskominy, ale také výlety do zahraničí. Některým seniorům stačí projížďka v koňském spřežení po Praze, jiní se touží podívat do Austrálie (ale pokud to nevyjde, stačí šedesátiletému Jířímu z Toušic karton cigaret).

Objevují se také přání proletět se v letadle, vrtulníku nebo projet se poštovním autem. Řada seniorů by se také ráda setkala s rodinnými příslušníky, kteří bydlí v zahraničí nebo už je dlouho neviděli.

Projekt Ježíškova vnoučata. Splněný sen paní Lídy z Polné - jízda na motorce Harley | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Oblíbená jsou i hudební přání. Ludmila z Náměšti na Hané si přeje nechat zahrát písně, na které tančila se svým manželem, 86letý Jaroslav by zase chtěl písničku od Ewy Farné. Paní Jiřince by zase stačila písnička ve vysílání Českého rozhlasu, která by byla věnovaná jí a celému ústavu v Jirkově.

Jasnými favority v osobních setkáních jsou pak Karel Gott, Lucie Bílá, prezident Miloš Zeman nebo herečka Jiřina Bohdalová. „(Jiří) by se rád seznámil s Jiřinou Bohdalovou. Její pořad v TV Hobby naší doby sleduje velice rád a pravidelně. Celý život miloval všechny filmy, ve kterých Paní Bohdalová hrála. Moc rád by si s ní vypil kávu a popovídal si,“ píše se v přání 66letého Jiřího z Hradce Králové.

Návštěva s hadem a první splněné přání

Najde se ale i řada velmi specifických nebo veselých přání. Devadesátník Karel z Brna si například přeje vydat svou sbírku básní, 43letý Vítězslav z Toušic by zase chtěl nunčaky. „Chtěla bych něco velkého, černého, vytrvalého… parfém,“ žádá 63letá Jana. Největším přáním 55letého Josefa je pak plný koš masa.

Přání domova pro seniory v Kadani | Foto: Repro Ježíškova vnoučata | Zdroj: Český rozhlas

Eva z Čížkrajic ráda pečuje o svůj zevnějšek, snaží se být vždy upravená a aby jí to slušelo. Jejím přáním by proto bylo, kdyby šlo vybělit její tmavou skvrnu na předním zubu. 87letá Věra by na svém pokoji ráda přivítala návštěvu s hadem.

Někdo z Ježíškových vnoučat možná dokáže pomoct sedmdesátnici Zuzaně, která hledá dávnou lásku z let 1960 a 1973. Jeho jméno je Etienne M’Baya a pochází z Konga.

Vůbec prvním z vnoučat, kterému se podařilo přání splnit, byl Tomáš Martinka, který daroval panu Ottovi mobil.