93letý senior poprvé po osmdesáti letech napsal Ježíškovi. Přeje si vlastní květinu a zdravá vnoučata

Do nově opraveného Domova důchodců v Černožicích u Jaroměře se po roce stěhují zpátky jeho klienti. V prvorepublikové vile tak senioři prožijí vánoční svátky poprvé ve zcela nových pokojích. I tady se připojili k projektu Ježíškova vnoučata, včetně pana Bohumíra, který Ježíškovi nepsal už osm desítek let. JEŽÍŠKOVA VNOUČATA Černožice/Jaroměř 19:42 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třiadevadesátiletý pan Bohumír | Foto: Vendula Brdičková | Zdroj: Český rozhlas

„Co vám budu povídat, aby byly děti a vnoučata zdravý. Pak bych chtěl kytku, o kterou bych se staral,“ říká třiadevadesátiletý pan Bohumil z Domova důchodců v Černožicích u Jaroměře.

Dopis Ježíškovi napsal naposledy před osmdesáti lety. Letos se odhodlal, že se Ježíškovi opět připomene. Jeho přání je obyčejné, ale přesto velmi emotivní. Rád by se staral o svou vlastní květinu a trávil víc času se svou rodinou, která ho navštěvuje velmi zřídka. Nejen jemu schází na sklonku života radost z návštěvy dětí nebo mladých lidí a obyčejné radostné popovídání si o životě.

Jaké mají staří lidé nejčastější přání? Na to odpovídá ředitel černožického domova důchodců Martin Scháněl.

„Často si přejí být více s lidmi, ve společnosti, vrátit se do původního života nebo i domů, tak jak byli zvyklí. To už ale s vědomím toho, že už toho nejsou schopní, takže to je taková trochu nostalgie a smutek. Jeden náš klient se chce starat o kytičku, což je něco, co nám neříkal, to řekl vám. To mu na jaře umožníme, že si ji zasadí a že se o ní bude moct starat,“ vysvětluje Scháněl.

Šestaosmdesátiletá paní Zdeňka dodává, že pro ni je důležitý smích, společnost a hlavně radost. Domov důchodců v Černožicích u Jaroměře věří, že Ježíšek seniorům přinese hlavně co nejvíce vnoučat, která je budou pravidelně navštěvovat a tím seniorům přinesou radost.

Fotogalerie (6)







Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.