Chtěl by jezdit na společné vyjížďky, pro svou lásku si tak senior z Vysočiny přeje elektrický vozík

Stovky seniorů v domovech po celém Česku čekají na své splněné přání od Ježíškových vnoučat. Najdou se ale i tací, kteří si nepřejí dárek pro sebe, ale pro svou lásku. To je i případ seniora v domově v Telči.

„Mám tu přítelkyni, která špatně chodí. Já bych si přál elektrický vozík a na tom, abychom mohli sedět dva,“ popsal Radiožurnálu Leopold Havlíček, který pobývá v domově v Telči.

Dárek si tak nepřeje pro sebe, ale pro svou lásku, kterou zde našel. Rád by s ní totiž jezdil na společné vyjíždky.

Láskou pana Havlíčka je další obyvatelka domova na Vysočině Vlasta Bradová. Ta by si zas v projektu Ježíškova vnoučata přála předplatné Jihlavských listů. „Teďka jsem v domově a postrádám to tady. Sice mám přítele, který by mi to nosil, ale na co ho mám zlobit, když si to můžu přát,“ řekla seniorka.

Návštěva tohoto domova ale přinesla ještě jedno velké osudové setkání. Reportérka Radiožurnálu totiž při natáčení reportáže našla i svou pratetu. Více na facebooku Ježíčkova vnoučata ZDE.

Už v pondělí 13. listopadu ve 13:11 budete mít možnost zapojit se do projektu Ježíškova vnoučata tím, že si vyberete, jaké přání splníte. Třeba to bude právě elektrický vozík pro paní Bradovou.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem bude snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Je to jednoduché, sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.