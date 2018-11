Granule pro psa i audience u papeže. Ježíškova vnoučata možná letos splní rekordní počet přání

Paní Věra Hrudková, seniorka z Benátek nad Jizerou, žije sama v bytě pouze s krysaříkem Sárinkou. Loňské Vánoce si přála dostatek dříví na zimu. Díky dárkyni z projektu Ježíškova vnoučata se jí přání splnilo. „Samotnou mě to hodně dojalo, když jsem viděla, jak otevřeli auto plné krabic se dřevem, precizně nasekaným, jak říká paní Hrudková. Dodneška si to pamatuju a dojímá mě to ještě teď, když si na to vzpomínám," říká Emilie Kalová, ředitelka centra sociální péče v Benátkách.

Letošní ročník projektu, jehož cílem je plnit přání seniorům z domovů po celé České republice, začal v pondělí. Jen za první den se na na stránkách Ježíškových vnoučat přihlásilo přes šest tisíc zájemců.

Nejlepší na #jeziskovavnoucata od @iROZHLAScz je sledovat, jak rychle mizí přání, která si normální člověk může dovolit splnit.

Se podíváte, jsou tam, dáte F5 a už tam nejsou. Je to boží a mám radost! #stansejimity



Myslím, že tohle by se extrémně líbilo @cvrliky. — Petra (@PetaNovotna) 12. listopadu 2018

Loni se přitom celkem do projektu zapojilo 14 tisíc dobrovolníků. Letošní Vánoce tak mohou být rekordní. Facebooká stránka Ježíškových vnoučat má v současnosti skoro 60 tisíc fanoušků, zájem lidí udělat ve svátečním čase radost opuštěným seniorům tak neupadá.

Vánoce na Harleyi

Kvůli náporu návštěvníků dokonce webové stránky projektu po jeho spuštění o nedělní půlnoci několikrát spadly. Pracovníci seniorských domovů na ně každý den přidávají další nesplněná přání, na své vnouče momentálně čeká více než 300 dárků, zážitků a proseb. V loňském roce se kromě běžnějších přání, jako jsou nové tepláky či návštěva divadla, vyplnilo například vytoužené setkání s papežem nebo jízda na harleyi.

Jak se zapojit Hledáme domovy pro seniory a další podobná zařízení, která se starají o staré, nemocné nebo osamělé lidi. Chceme jim splnit jejich vánoční přání. Přihlásit se je velmi snadné, stačí napsat mail na adresu vnoucata@rozhlas.cz

Zapojit se do projektu je možné na stránkách Ježíškových vnoučat. „Velmi jednoduchým způsobem si lze přání zarezervovat, potom přijde potvrzovací e-mail. Na ten stačí kliknout a pak už dostanete informaci o tom, kde je ten senior, spojíte se s domovem a přání splníte,“ vysvětluje vedoucí projektu a šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Martin Ondráček.

Dárek je příjemci možné doručit několika způsoby. „Pošlete poštou přes DHL anebo, a to je nejlepší, si uděláte pár hodin času, sednete do auta, autobusu nebo na vlak a do toho domova zajedete a ten dárek předáte osobně.“

Své přání k letošním Vánocům už má i Věra Hrudková. „Ráda bych pro Sárinku granulky," poznamenává.