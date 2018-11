Ježíškovým vnoučetem se stal i moderátor Radiožurnálu. Paní Zdeňku vzal do její rodné vesnice

Moderátor Ranního Radiožurnálu Jiří Chum splnil v rámci projektu Ježíškova vnoučata přání paní Zdeňce. Ta bydlí v domově na Chrudimsku a přála si ještě jednou vidět svou rodnou vesničku a kamaráda Pepíka. Na výlet se přidal také kovaný rozhlasák, zprávař a reportér Martin Karlík, který jejich společný den natočil. Praha 10:50 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Zdeňka s Jiřím Chlumem a Martinem Karlíkem. | Foto: Jiří Šeda | Zdroj: Radiožurnál

První dárek dostala paní Zdeňka ještě v sanatoriu. Jirka jí přinesl kytici, aby na ni čekalo něco hezkého také po návratu z výletu. „Doufám, že to bude fajn, protože nám vyšlo krásné počasí,“ těšil se moderátor. Listopadové počasí je přece jen vrtkavé, a když si Jirka přání vybíral, nebylo vůbec jisté, jestli na výletě zrovna nebude pršet jako z konve.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Chum, paní Zdeňka (84) a jeden výlet

Vše dopadlo dobře a tak vzal společně s Martinem paní Zdeňku do auta. Do rodné vsi, ve které žila celých 66 let, to bylo asi 50 kilometrů. Paní Zdeňka po cestě radila, aby rozhlasáci nepřejeli žádnou cestu a především její starý dům.

Nakonec trojice dorazila k domu, ve kterém měl bydlet Pepík, kamarád paní Zdeňky. Ten nebyl doma, přišla ale jeho manželka. „Žádnej o tobě nic neví, člověče, kde seš?“ smála se na paní Zdeňku její stará sousedka Maruška.

„Mně to bylo divné, že se nehlásí,“ vysvětluje. Zdeňka totiž za svými sousedy pravidelně chodila každý rok – když měli třeba svátek. Slavili je společně s dortem a štamprlí. Zdeňka se ale dlouho neozývala a Maruška neměla tušení, kde by její kamarádka mohla být.

Slzy dojetí

Jedno splněné přání tak potěšilo hned dvě paní, které si více štěstí rozhodně zaslouží. Manžel Marušky, kamarád Pepík, kterého chtěla paní Zdeňka zase vidět, totiž před rokem zemřel. Maruška je teď už sama.

O svou kamarádku ale nepřišla. „Maruška je na tom hůř než já,“ litovala paní Zdeňka. „Já jsem přece říkala, že budu plakat!“

Nebyla v tom ale sama. Dojetí nedokázali skrýt ani Jirka a Martin. Muži, kteří se živí tím, že mají vždy co říct (a občas je ani nejde zastavit), najednou nemohli najít slova. Snad jen jediné: Díky.

„Moc rád jsem s vámi strávil dnešní den. Bylo to moc hezké. Děkuji vám za to,“ loučil se Jiří Chum s paní Zdeňkou. Krásný listopadový den jim přinesl silný zážitek.

