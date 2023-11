V pondělí 13. listopadu Český rozhlas spustí další ročník Ježíškových vnoučat. Radiožurnál celý týden přináší příběhy seniorů, kterým projekt splnil jejich sny, nebo jim alespoň zlepšil náladu a pobyt v domově. Každý si bude moci opět na našem webu vybrat přání osamělých seniorů a splnit ho. Ježíškovo vnouče už dřív potěšilo seniory v jednom z ostravských domovů. Přáli si totiž velmi zvláštního společníka. Ostrava 21:18 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robokočka dělá radost v jednom z ostravských domovů pro seniory (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Je to kočka a není to kočka, je to robokočka. Sice je to jenom hračka, ale v Charitním domě svaté Alžběty v Ostravě jde z náruče do náruče. Se sociální pracovnicí Adrianou Bernatíkovou jdeme k paní Zdeňce. Už zdálky natahuje ruce.

„Kdo si ji vezme poprvé do rukou, myslí si, že je živá." Robokočka dělá radost celému domovu pro seniory

Slzy radosti vidíme i vedle v pokoji. „Přede a mňouká, kdo si ji vezme poprvé do rukou, tak si myslí, že je živá,“ pochvaluje si seniorka.

Asi nikdo netušil, jak velkou radost něco takového udělá. Třeba jenom proto, aby se mohli dotýkat něčeho příjemného, když sledují oblíbený seriál v televizi, kterou mají také díky Ježíškovým vnoučatům.

Relax pro seniory

V domově je zrovna paní Denisa Nováčková se dvěma živými kočkami, které seniorům půjčuje. Co říká na konkurenci v podobě robokočky? „Je to skvělý nápad pro lidi, co mají alergii, nebo se živé kočičky bojí.“

Opravdu se stává, že někdo jen tak smutně hledí z okna, ale když dostane umělou kočku do ruky, tak se rozzáří. Potvrzuje to Adriana Bernatíková z ostravské charity. „Senioři relaxují, kočičku si hladí. Ti, co měli zvířátko, než k nám přišli, tak se třeba teď vrátí do minulosti.“

Charitní Dům svaté Alžběty se do Ježíškových vnoučat zapojuje pravidelně a má to štěstí, že všechna přání klientů se zatím podařilo splnit.

Reportáž si můžete poslechnout v nahrávce nahoře.