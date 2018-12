Františka Zverková s voříškem Lojzou je Ježíškovým vnoučetem seniorů na Františkově

Zaměstnankyně libereckého Severočeského muzea Františka Zverková ve svém volném čase zachraňuje opuštěné psy a kočky. Organizuje síť dobrovolníků, kteří zvířatům hledají nový domov a mezi tím o ně pečují u sebe doma.

Kromě toho je Františka také Ježíškovým vnoučetem - dárek od ní byl jasný, splnila hromadné přání šesti babiček a dědečků v Domově seniorů v Liberci na Františkově - navštívila je se svým psem Lojzou.

Lojza je černý pes, který připomíná jezevčíka. Má bílou náprsenku a bílé packy. „Hlavně jedno ucho nahoru a jedno dolů, to je taková jeho značka,“ líčí jeho majitelka. Důchodkyně z Františkova se zajímaly i o to, jaká je jeho minulost. Zverková ho našla. „Někdo ho vyhodil na dálnici z dodávky,“ uvedla. Věk psa odhaduje na 7 let. Kromě něj zachránila i další psy a také kočky.

Třeba paní Elena, které je dnes 95 let, si návštěvu chlupatého společníka pochvalovala. Sama v životě měla několik psů. „Od malička jsem měla jezevčíka. Maličkého, chodil se mnou spinkat do postýlky,“ vyprávěla návštěvě z Českého rozhlasu.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt loni zaujal i Český rozhlas, který se poprvé spojil se sociálními pracovníky domovů. Ti pak sepsali s klienty jejich vánoční přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba lidí, aby je dokázali splnit.