Ježíškova vnoučata už splnila přes osm tisíc přání osamělých seniorů po celém Česku. Mezi nimi jsou i ta netradiční jako pravá domácí zabíjačka, kterou chtěli zažít penzisté z Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou. Přání prý přišlo Stanislavu Hrdličkovi tak šílené, že nemohl odolat. Ježíškova vnoučata Benátky nad Jizerou 19:30 30. listopadu 2017

Přípravy na zabijačku byly od rána v plném proudu. Se zabijačkou pomáhá všechen personál i někteří příbuzní. A do příprav se zapojili také senioři. Krájeli cibuli, vařili obrovské množství vody a čekali na řezníka, který přiveze už zabitého čuníka.

Zabijačka splněným snem seniorů. 'Přání bylo tak šílené, že jsem neodolal,' říká Ježíškovo vnouče

Zabijačku pro seniory Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou vystrojil Stanislav Hrdlička.

Přidal se tak mezi více než osm tisíc Ježíškových vnoučat, kteří se v rámci speciálního projektu Českého rozhlasu rozhodli před Vánocemi obdarovat osamělé starší lidi.

„Našel jsem to na webu Ježíškova vnoučata a ťuklo mě to do očí. Přání bylo tak šílené, že jsem nemohl odolat a musel jsem ho paní věře splnit,“ vysvětluje pro Radiožurnál Hrdlička, proč si vybral zrovna uspořádání zabijačky.

Řezník začal po příjezdu na dvorku, kde se mnohdy pořádají třeba koncerty, porcovat zabitého pašíka. Zároveň přímo koukal do společenské místnosti, kde v teple pracovala dvacítka seniorů.

Přípravy na zabijačku v Benátkách nad Jizerou v plném proudu

Pan Jiří naposledy pracoval na zabijačce před desítkami let.

„Ještě jako kluk jsem na zabijačce míchal krev. Pak jsem musel utéct, protože ty výpary jsem nesnesl. Ale jitrničky jsem si potom dal,“ vzpomínal s úsměvem.

A ředitelka městského centra Emílie Kalová je dojatá. „Předčilo to naše očekávání. Senioři se aktivně a rádi zapojili do všech prací. Brečeli u cibule, krájeli maso a mleli játra. Všechno si to na vlastní ruce vyzkoušeli po několika letech nebo i desítkách let. Jsme velice vděční,“ uvedla Kalová.

Ježíškova vnoučata a Země seniorů Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata tento týden doplní seriál o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se během něj zaměří na problematiku stáří a stárnutí populace. Seriál poběží od 27. listopadu do 3. prosince na všech stanicích. Na serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat pod označením Země seniorů.