Ježíškova vnoučata nadělovala v pražských Řeporyjích. Senioři z Domu u Agáty dostali motomed

Občas se u Ježíškových vnoučat objeví jako přání něco, co si musí darující nejdřív vyhledat na internetu, aby věděli, co to vlastně je. To byl i případ motomedu pro Dům u Agáty v pražských Řeporyjích. Ve firmě, která pronajímá reality, se rozhodli pořídit seniorům také nějaký dárek a volba padla právě na motomed.

„Motomed bychom si představili jako takové kolo, které pasivně může cvičit za pacienta. Pokud cvičí sám, tak mu to dopomáhá. Lze tam nastavit zátěž i vidět, kolik toho ujel, za jak dlouho,“ popisuje Klára Pavlíčková, která se věnuje ergoterapii.

Motomed je motorový rotoped, který pomáhá při cvičení seniorům. A jeden takový stroj darovala seniorům v pražských Řeporyjích Ježíškova vnoučata.

Místo klasického sedla sedí pacienti na židli. „Můžeme tam dát i klienta například na vozíku, je tomu tak tedy i z manipulačního a bezpečnostního hlediska,“ dodává Pavlíčková, k čemu takový stroj je.

„Pro mě je to výborné, teď už i lepší než chodit ven,“ říká obyvatelka Domova u Agáty Jana Smolová, zatímco zkouší, jak náročné to je, na takovém motomedu šlapat.

Jednatel firmy, která motomed koupila, Dušan Kovařík doufá, že bude přístroj dobře obyvatelům domova sloužit. „Všichni u nás v kanceláři rádi sportujeme, jsme cyklisté, tak to byla taková symbolika, že to je pokračování té cyklistiky. Když to teď vidím v pohybu, napadá mě, že byste mohli příští rok uspořádat nějaké Tour de France a poslat nám fotku vítěze,“ dodává.

Od kolegů ze stanice Český rozhlas Plus dostanou v Domě u Agáty ještě speciální televizi. Na ní se při šlapání na motomedu promítá krajina, kterou se projíždí nebo prochází.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt loni zaujal i Český rozhlas, který se poprvé spojil se sociálními pracovníky domovů. Ti pak sepsali s klienty jejich vánoční přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba lidí, aby je dokázali splnit.