Ježíškova vnoučata staví výtah pro seniory. Pomáhají Písařovicová, Šídlo, Kmenta, i Hofmann ze seriálu Most

Během několika minut mizí na portálu Slevomat zážitky, jejichž nákupem mohou lidé podpořit projekt Dáme výtah. Stojí za ním tým Ježíškových vnoučat Českého rozhlasu. Cílem je sehnat peníze na stavbu výtahu v domově s pečovatelskou službou v Krucemburku na Vysočině. Jeho cena je zhruba 1,2 milionu korun. Pomoct se rozhodly desítky osobností - herci, hudebníci, novináři či sportovci. A součástí projektu bude i filmový festival. Krucemburk 7:18 26. března 2019

Na portálu Slevomat.cz se každý den objevuje několik nabídek na jedinečné zážitky. Třeba s moderátorkou Radiožurnálu Lucií Výbornou, která věnovala hned dva.

„Když jsem přemýšlela o tom, co bych mohla nabídnout v rámci akce Dáme výtah, tak mě napadly dvě věci, které umím nejlépe ze všeho, co dělám. Jedna je rozhovor, druhá pohyb,“ popisuje Výborná.

Dáme výtah Přispět na stavbu výtahu v Krucemburku mohou lidé na portálu Slevomat. Nejnižší částka je 100 korun, nejvyšší bude 50 tisíc korun. Za příspěvek lidé získají jedinečné zážitky nebo setkání s nejrůznějšími osobnostmi. Nové nabídky přibývají každý den. Počet voucherů je omezený.

„Nabízím vaši přítomnost během rozhovoru s hostem Radiožurnálu ve studiu s následnou prohlídkou budovy. A také slibuji, že z toho pohybu, který spolu provedeme, bude nejkrásnější pohled na svět,“ doplňuje.

Projekt Dáme výtah můžete podpořit třeba i nákupem vstupenek do divadla, objednávkou kurzu psaní, nebo zakoupením hodiny zpěvu s operní pěvkyní Dagmar Peckovou. A stavbu výtahu v pečovatelském domě v Krucemburku podporuje třeba i zpěvák Tomáš Klus.

„Výtah podporuji, protože se mi líbí, když lidé táhnou za jeden provaz. Ať už ve snaze někomu pomoct nahoru, nebo někomu pomoct dobře přistát. Pakliže budete pomáhat s námi, tak za sebe dávám do placu vstupenky na naši SPOLU Tour. Moc děkuju za to, že pomáháte. Vážím si toho,“ podotýká Klus.

Záruba, Moravec i Fridrichová

Cílem ale není jen postavit výtah, projekt upozorňuje také na něco jiného. „Chceme upozornit na problematiku imobilních seniorů. Chceme ukázat České republice, že se dají realizovat neuvěřitelné věci, protože všichni v Ježíškových vnoučatech doufáme, že ten 1,2 milionu vybereme. Chceme ukázat, že je spousta firem a známých i neznámých osobností, které umí pomáhat. A chceme lidem, kteří nám přispějí, nabídnout nevšední zážitky a setkání,“ přibližuje spoluautor projektu Ježíškova vnoučata Martin Ondráček z Českého rozhlasu.

Zážitky i věcné ceny mohou lidé kupovat na Slevomatu do 18. dubna. A jak se na portálu zorientovat?

„Na hlavní straně uvidíte kampaň, která se jmenuje Ježíškova vnoučata a akce Dáme výtah. Rozhodli jsme to dělat takovou hrou, protože ty odměny jsou exkluzivní. Proto v průběhu dne v různých časech zveřejníme různé odměny,“ doplňuje Jana Úlovcová ze Slevomatu.

Festival v Krucemburku

Tým Ježíškových vnoučat Českého rozhlasu také v rámci projektu Dáme výtah chystá pro zhruba 600 zájemců čtyřdenní filmový festival v Krucemburku, který se bude konat na pěti místech města od 20. do 23. června.

Plakát k filmovému festivalu v Krucemburku | Zdroj: Český rozhlas

Diváci budou mít možnost vidět seriály Zkáza Dejvického divadla nebo Most. Mezi filmy pak budou novinky jako Bohemian Rhapsody a Metanol či stálice jako Hoří má panenko, Cesta do hlubin študákovy duše nebo Někdo to rád horké.

Na programu jsou také akční snímky Rocky, Rambo, Smrtonosná past, Klub rváčů a Pátý element či Forrest Gump a všechny tři díly Kmotra.

Podmínky

Nejnižší příspěvek na projekt Dáme výtah je 100 korun. Setkání se známými osobnostmi stojí 1000 korun. Nejdražším a zároveň exkluzivním zážitkem pak bude pobyt v Grandhotelu Pupp na festivalu v Karlových Varech, kdy se lidé na tři dny stanou VIP hosty filmového svátku. Cena bude za dva lidi 50 tisíc korun.

Vybráno je zatím zhruba 350 tisíc korun. „Pokud bychom vybrali více, tak peníze, které neutratíme za daný výtah, zůstanou v projektu Ježíškova vnoučata a budeme za ně dál nakupovat dražší dárky, jako jsou třeba invalidní vozíky a tak dále,“ dodává Ondráček.

Lidé v pečovatelském domě v Krucemburku by se podle týmu Ježíškových vnoučat mohli nového výtahu dočkat 8. listopadu. O několik dní později, symbolicky 13. listopadu ve 13 hodin 13 minut, začne třetí ročník vánočních Ježíškových vnoučat.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit.

Projekt předloni zaujal i Český rozhlas, který se poprvé spojil se sociálními pracovníky domovů. Ti pak sepsali s klienty jejich vánoční přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba lidí, aby je dokázali splnit.

A Ježíškova vnoučata se vracejí pravidělně každoročně před Vánocemi, stát se jimi je opět snadné. Lidé si vybírají podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chtěli balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek.

Součástí Ježíškových vnoučat je nově také akce Dáme výtah. Cílem je sehnat peníze na stavbu výtahu v domově s pečovatelskou službou v Krucemburku na Vysočině. Jeho cena je zhruba 1,2 milionu korun. Lidé za svůj příspěvek získají jedinečný zážitek nebo setkání s významnými osobnostmi.

Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Sledovat také můžete Facebook nebo Instagram Ježíškova vnoučata. A podívat se můžete také na akci Dáme výtah na portálu Slevomat.

Ježíškova vnoučata