Lidé mohou opět plnit přání seniorů z celé země. Startuje další ročník projektu Ježíškova vnoučata

Ode pondělí můžete plnit vánoční přání - a to díky projektu nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Potěšit seniory z celého Česka můžete dárky, které si sami přejí. Jejich seznam najdete na internetových stránkách, aktualizovat se bude až do Vánoc. Praha 8:16 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2018 splnila Ježíškova vnoučata přání bývalému horníkovi, který chtěl do dolu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Každoročně plní Ježíškova vnoučata celou řadu přání. Velký sen vnoučata splnila třeba Miroslavu Andělovi z Domova sociálních služeb v Liblíně na Rokycansku. Dostal tahací harmoniku - a teď v domově nacvičuje společně s dalšími klienty vánoční besídku.

Od Ježíškových vnoučat dostal harmoniku. ‚Byla to láska na první pohled,‘ říká muzikant Číst článek

Za lidmi z Domova pro seniory v Chýnově na Táborsku zase přijel terapeutický kůň. Podle zaměstnankyně a ergoterapeutky Elišky Hojsákové to byl pro klienty velký zážitek.

„To ani nejde popsat slovy. Spoustu lidí je hrozně šťastných. Ono jim to třeba vyvolá vzpomínky a třeba je to i rozpláče, ale jsou šťastní a hrozně rádi na to vzpomínají. Je to nevšední zážitek,“ říká Hojsáková.

Kromě zážitků si senioři nejčastěji přejí sladkosti a cukrovinky, teplé ponožky, deky nebo taky třeba předplatné časopisů.

Projekt dává ale peníze i na vzdělávání pečovatelů. Například v Mělníku ho zřizuje organizace Mila.

Dojímá k slzám. Projekt Ježíškova vnoučata přivedl do chýnovského domova seniorů terapeutického koně Číst článek

„Naše práce je postavena na tom, že věříme, že jedině tam, kde jsou spokojení pečovatelé, mohou být spokojení i klienti,“ vysvětluje Simona Bagarová, ředitelka Mily, která vzdělává zaměstnance taky v dalších devíti domovech pro seniory po celém Česku.

„Proto se nezaměřujeme na materiální podporu, ale pracujeme na tom, abychom pomáhali na úrovni jednotlivých domovů vytvářet lepší pracovní podmínky pro pečovatele. To znamená, poskytujeme jim nějakou formu osobností podpory, poskytujeme jim nějakou formu vzdělávání, nějaký mentoring a Ježíškova vnoučata souzní s tímto přístupem,“ dodává.

Seniory lze obdarovat snadno, stačí jít na webové stránky ježíškovavnoučata.cz.

„Kdo by se chtěl zapojit, tam najde seznam přání, která ještě nejsou rozebraná. Většinou první týden po spuštění se přání rozebírají velice rychle, ale nikdo se nemusí bát, že se na něj nedostane, že nebude mít z čeho vybírat. My ta přání postupně do databáze doplňujeme, protože spuštěním Ježíškových vnoučat nekončí zadávání přání ze strany domovů,“ říká ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.