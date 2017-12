Jednadevadesátiletá paní Věra si chtěla zatančit si s tanečním mistrem. A Ježíškova vnoučata jí přání splnila. Seniorka žije v Domově Matky Vojtěchy pro lidi s Alzhaimerovou chorobou v jihočeských Prachaticích. Taneční mistr a mladí tanečníci za ní přijeli z Vimperka. Prachatice 7:30 20. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V 91 letech tancovala valčík s mistrem. 'Měla jsem strach, ale bylo to pěkné,' pochvaluje si seniorka | Foto: Václav Malina | Zdroj: Český rozhlas

„Známe dobře tanečního mistra, pana Tomáše Gaudníka, který je z Vimperka. Rozhodli jsme se proto, že se přání pokusíme splnit,“ přibližuje Jitka Kabourková ze spolku Vimperk žije, který splnil paní Věrce velké přání.

V 91 letech tancovala valčík s mistrem. 'Měla jsem strach, ale bylo to pěkné,' pochvaluje si seniorka. Natáčel Václav Malina

Hlavní bylo celou akci domluvit. „Nepřipravovali jsme se, abychom s paní tanec zvládli, ale hlavně se domlouvali mladí tanečníci, aby přijeli, zatančili a pobavili všechny přítomné,“ vysvětluje Radiožurnálu Gaudník.

„Chtěli jsme, aby si to užili všichni, co jsou tady. Paní Věrka měla to privilegium, že si mohla zatančit se mnou jako tanečním mistrem,“ dodává taneční mistr.

Paní Věra podle něj váhala, zda zvolit valčík, nebo tango. „Čistě nedemokraticky jsem řekl, že to bude valčík. Doufal jsem, že to bude lepší a bylo to skvělé,“ líčí s radostí v hlase Gaudník.

Seniorka podle něj tancovala krásně a docela ho prý i prohnala. „Ano, prohnala mě. Vydržela tancovat docela dlouho, až jsem se divil. Čekal jsem, že bude brzy unavená a vůbec ne,“ popisuje taneční mistr Gaudník.

„Bylo to pěkné, ale měla jsem z toho strach. Valčík jsem měla ráda,“ uzavírá nadšená paní Věra. Ježíškova vnoučata ze spolku Vimperk žije ale nepotěšila jen 91letou seniorku.

„Všichni klienti, kteří se tanečního odpoledne zúčastnili, si to užili. Mohli vidět, jak tančí mladí, ale i to, že jejich vrstevník dokáže zatančit krásně valčík. Otočky vlevo, vpravo, bez jakéhokoli problému. Myslím, že to dojalo nás všechny,“ dodává Kabourková.

Paní Věrka prohlásila, že si díky Ježíškovým vnoučatům připadala jako ve snu.

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt zaujal i Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich už tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Pokud si žádné nevyberete, můžete třeba přispět na dražší dárky přes portál Slevomat. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Ježíškova vnoučata doplňoval také tematický týden o životě penzistů v Česku s názvem Tahle země bude pro starý. Český rozhlas se zaměřil na problematiku stáří a stárnutí populace. Na serveru iROZHLAS.cz si můžete seriál pod označenímZemě seniorů připomenout.