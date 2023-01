Co by senioři vzkázali mladším generacím? Chovejte se slušně, respektujte staré lidi a važte si rodiny

Někdo si pod stromeček přeje kolo, někdo knížku, ale někdo zase „jen“ to, aby nebyl na Vánoce sám. I během letošních svátků udělalo mnoho z vás radost seniorům skrze projekt Ježíškova vnoučata. Tím to ale nekončí. Do stovky domovů jsme rozeslali cedule, na které mohli napsat vzkaz pro mladou generaci. A kam nedorazila pošta, tam přijela osobně nejmladší rozhlasová Ježíškova vnoučata z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Co senioři vzkázali?

